Скандали У Тернополі кинули «коктейль Молотова» в авто ТЦК
У Тернополі кинули «коктейль Молотова» в авто ТЦК

У Тернополі чоловік напав на представників ТЦК, використавши сокиру та «коктейлі Молотова»

25 березня 2026, 20:58
Ткачова Марія

У Тернополі стався інцидент за участі представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік напав на них, погрожуючи сокирою та використавши пляшки із займистою сумішшю.

Агресія у бік ТЦК в Тернополі

Про це повідомили в Національній поліції.

За попередньою інформацією, так звана "група оповіщення" виявила двох чоловіків на території гаражного кооперативу та звернулася до них із вимогою пред’явити документи.

Один із чоловіків відреагував агресивно: він почав погрожувати сокирою, а також кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою речовиною. Одну з них він підпалив.

Після цього нападник зачинився в гаражі. Згодом він вийшов після переговорів із правоохоронцями.

Поліція встановила особу чоловіка — це житель Тернополя 1969 року народження. За даними правоохоронців, він перебував у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок аварії постраждала жінка похилого віку.
Інцидент трапився 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі міста. За попередніми даними, транспортний засіб ТЦК та СП здійснив наїзд на пішохода. На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. Потерпілу госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну допомогу. За інформацією з місця події, жінка перебуває у важкому стані. В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт ДТП та повідомили про початок службової перевірки.



