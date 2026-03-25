У Тернополі кинули «коктейль Молотова» в авто ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Тернополі стався інцидент за участі представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік напав на них, погрожуючи сокирою та використавши пляшки із займистою сумішшю.
Агресія у бік ТЦК в Тернополі
Про це повідомили в Національній поліції.
За попередньою інформацією, так звана "група оповіщення" виявила двох чоловіків на території гаражного кооперативу та звернулася до них із вимогою пред’явити документи.
Один із чоловіків відреагував агресивно: він почав погрожувати сокирою, а також кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою речовиною. Одну з них він підпалив.
Після цього нападник зачинився в гаражі. Згодом він вийшов після переговорів із правоохоронцями.
Поліція встановила особу чоловіка — це житель Тернополя 1969 року народження. За даними правоохоронців, він перебував у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.