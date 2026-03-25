В Тернополе бросили «коктейль Молотова» в авто ТЦК

В Тернополе произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина напал на них, угрожая топором и использовав бутылки с горючей смесью.

Агрессия в сторону ТЦК в Тернополе

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По предварительной информации, так называемая группа оповещения обнаружила двух мужчин на территории гаражного кооператива и обратилась к ним с требованием предъявить документы.

Один из мужчин отреагировал агрессивно: он начал угрожать топором, а также бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестным веществом. Одну из них он поджег.

После этого нападающий закрылся в гараже. Впоследствии он вышел после переговоров со стражами порядка.

Полиция установила личность мужчины — это житель Тернополя 1969 года рождения. По данным правоохранителей, он находился в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате аварии пострадала пожилая женщина.

Инцидент произошел 25 марта на улице Ивана и Юрия Липа в Хаджибейском районе города. По предварительным данным, транспортное средство ТЦК и СП совершило наезд на пешехода. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. По информации с места происшествия, женщина находится в тяжелом состоянии. В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт ДТП и сообщили о начале служебной проверки.

