В Тернополе бросили «коктейль Молотова» в авто ТЦК

Ткачова Марія
В Тернополе произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина напал на них, угрожая топором и использовав бутылки с горючей смесью.
Агрессия в сторону ТЦК в Тернополе
Об этом сообщили в Национальной полиции.
По предварительной информации, так называемая группа оповещения обнаружила двух мужчин на территории гаражного кооператива и обратилась к ним с требованием предъявить документы.
Один из мужчин отреагировал агрессивно: он начал угрожать топором, а также бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестным веществом. Одну из них он поджег.
После этого нападающий закрылся в гараже. Впоследствии он вышел после переговоров со стражами порядка.
Полиция установила личность мужчины — это житель Тернополя 1969 года рождения. По данным правоохранителей, он находился в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.