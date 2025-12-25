logo_ukra

У своїй державі і в сусідніх вже "навели лад" – тепер лізуть на Місяць: росіяни хочуть збудувати на супутнику Землі АЕС
У своїй державі і в сусідніх вже "навели лад" – тепер лізуть на Місяць: росіяни хочуть збудувати на супутнику Землі АЕС

РФ не може гарантувати добробут власним громадянам і ядерну безпеку на планеті, але планує будівництво атомної електростанції на Місяці. Так, після провалу «Луни-25» Москва разом із Китаєм знову говорить про космічні амбіції — цього разу з ядерним реактором.

25 грудня 2025, 13:25
Автор:
Проніна Анна

Росія має намір побудувати атомну електростанцію на Місяці — для забезпечення власної місячної програми та живлення спільної російсько-китайської дослідницької станції. Про це йдеться в матеріалі Reuters, який посилається на заяви російської космічної галузі.

У своїй державі і в сусідніх вже "навели лад" – тепер лізуть на Місяць: росіяни хочуть збудувати на супутнику Землі АЕС

Світла немає вдома — зате буде на Місяці: Росія замахнулася на власну АЕС поза Землею

За задумом Москви, ядерна установка має забезпечувати енергією місяцехода, наукову обсерваторію та інфраструктуру майбутньої міжнародної місячної дослідницької станції, яку РФ планує створювати разом із Китаєм. Реалізувати проєкт у "Роскосмосі" хочуть до 2036 року — відповідний контракт на підготовчі роботи вже підписали.

Амбіції виглядають особливо контрастно з огляду на нещодавні невдачі російської космічної програми. У серпні 2023 року автоматична станція "Луна-25" зазнала аварії та розбилася об поверхню Місяця під час спроби посадки — це стало серйозним ударом по іміджу РФ як "космічної держави".

Попри це, у "Роскосмосі" заявляють, що до проєкту місячної АЕС планують залучити державну корпорацію "Росатом" і Курчатовський інститут, який спеціалізується на ядерних дослідженнях. Очікується, що електростанція стане кроком до створення повноцінної постійної бази на Місяці.

Голова "Роскосмосу" Дмитро Баканов ще в червні публічно говорив, що серед стратегічних цілей корпорації — розміщення атомної електростанції на Місяці та паралельні дослідження Венери.

Водночас Росія не єдина країна, яка розглядає ядерні джерела енергії для космосу. За даними Reuters, у серпні 2025 року NASA заявило про намір розмістити ядерний реактор на Місяці вже до першого кварталу 2030 року. Міністр транспорту США Шон Даффі відкрито визнав, що йдеться про елемент перегонів із Китаєм у місячних дослідженнях.

Міжнародні угоди забороняють розміщення ядерної зброї в космосі, однак не містять прямої заборони на використання ядерних джерел енергії. Утім такі проєкти мають відповідати суворим вимогам безпеки.

Аналітики зазначають, що інтерес до Місяця пов’язаний не лише з престижем. За оцінками NASA, на його поверхні можуть знаходитися мільйони тонн гелію-3 — рідкісного ізотопу, а дослідження Boeing вказують на наявність рідкісноземельних металів, критично важливих для сучасних технологій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Російське військове керівництво та спецслужби систематично спотворюють інформацію про ситуацію на фронті, формуючи для Володимира Путіна спотворене уявлення про перебіг війни проти України. Внаслідок цього глава Кремля переконаний, що Росія зберігає реальні шанси на перемогу.



