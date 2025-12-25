В своем государстве и у соседних уже "навели порядок" - теперь лезут на Луну: россияне хотят построить на спутнике Земли АЭС

Россия намерена построить атомную электростанцию на Луне – для обеспечения собственной лунной программы и питания совместной российско-китайской исследовательской станции. Об этом говорится в материале Reuters , ссылающемся на заявления российской космической отрасли.

Света нет дома — зато будет на Луне: Россия замахнулась на собственную АЭС вне Земли

По замыслу Москвы, ядерная установка должна снабжать энергией лунохода, научную обсерваторию и инфраструктуру будущей международной лунной исследовательской станции, которую РФ планирует создавать вместе с Китаем. Реализовать проект в "Роскосмосе" хотят до 2036 года — соответствующий контракт на подготовительные работы уже подписали.

Амбиции выглядят особенно контрастно ввиду недавних неудач российской космической программы. В августе 2023 года автоматическая станция "Луна-25" потерпела крушение и разбилась о поверхность Луны при попытке посадки — это стало серьезным ударом по имиджу РФ как "космического государства".

Несмотря на это, в "Роскосмосе" заявляют, что к проекту месячной АЭС планируют привлечь государственную корпорацию "Росатом" и специализирующийся на ядерных исследованиях Курчатовский институт. Ожидается, что электростанция станет шагом в создании полноценной постоянной базы на Луне.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов еще в июне публично говорил, что среди стратегических целей корпорации — размещение атомной электростанции на Луне и параллельные исследования Венеры.

В то же время, Россия не единственная страна, которая рассматривает ядерные источники энергии для космоса. По данным Reuters, в августе 2025 года NASA заявило о намерении разместить ядерный реактор на Луне уже к первому кварталу 2030 года. Министр транспорта США Шон Даффи открыто признал, что речь идет об элементе гонки с Китаем в месячных исследованиях.

Международные соглашения запрещают размещение ядерного оружия в космосе, однако не содержат прямого запрета на использование ядерных источников энергии. Впрочем, такие проекты должны отвечать строгим требованиям безопасности.

Аналитики отмечают, что интерес к Луне связан не только с престижем. По оценкам NASA, на его поверхности могут находиться миллионы тонн гелия-3 – редкого изотопа, а исследования Boeing указывают на наличие редкоземельных металлов, критически важных для современных технологий.

