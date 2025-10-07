Рубрики
Недилько Ксения
У США оприлюднені нові документи ФБР, які стосуються масштабної корупційної схеми за участю п’ятого президента України Петра Порошенка та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє політичний експерт Петро Олещук із посиланням на матеріал New York Post.
У США вивчають роль Порошенка у корупційній схемі з Burisma та Кремлем, – експерт з посиланням на New York Post
Експерт наводить матеріал американського видання, в якому йдеться про події 2016–2019 років, коли, за свідченнями інформаторів, українські політики могли діяти в інтересах Москви.
Згідно з документами, у схемі був задіяний і власник газовидобувної компанії Burisma Микола Злочевський. Саме він, за даними ФБР, домовлявся із Порошенком про припинення міжнародних розслідувань.
У ще одному документі FD-1023, датованому червнем 2017 року, йдеться, що Порошенко мав захищати Злочевського, а російська розвідка проводила "пряму операцію з проникнення в американську еліту".
Як повідомлялось, проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували до Молдови, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів. Президентка Молдови Майя Санду у свій час в інтерв’ю американському виданню "Politico" звинуватила Порошенка у контрабанді та корупції на користь проросійського Придністров’я.