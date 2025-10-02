Рубрики
Недилько Ксения
Колишній "хазяїн Молдови", проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували на батьківщину, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер", передає УНІАН.
Порошенко продавав металобрухт у Придністров’ї, фінансував російську армію та збагачувався під час війни, – ЗМІ
За його словами, Плахотнюка, відомого як "молдовського Абрамовича", нещодавно екстрадували із Греції до Кишинева. Він, ймовірно, контролював бізнеси у Придністров’ї, включно з великим металургійним заводом, що перебував в тому числі під українськими санкціями та напряму фінансував проросійських сепаратистів. Саме цей завод, за даними військового Олексія "Сталкера", став ключовим у схемах за участі Петра Порошенка у часи того президентом.
Раніше журналісти-розслідувачі вже підтверджували зв’язки Порошенка та Плахотнюка.
Військовий також згадав про ширший контекст ймовірної співпраці Порошенка з Москвою.
"Порошенко робив все можливе, щоб проєвропейські сили не перемогли в Молдові. За це путін допомагав йому збагачуватися: Порошенко разом з Медведчуком крали на трубі; Петро торгував з ОРДЛО вугіллям; його підприємства працювали в окупованому Криму; його цукерки "Рошен" продавалися в росії; і до цього всього він барижив металобрухтом з Придністровськими сепаратистами.
Тобто, поки Україна воювала з росією та її квазіутвореннями, Порошенко з ними активно торгував і збагачувався. Тепер Плахотнюк у в'язниці в Молдові і це добрий сигнал: розповість про "старого сивочолого друга-баригу" з України", – підсумував Олексій "Сталкер".
Як відомо, Петро Порошенко є обвинуваченим у державній зраді за торгівлю вугіллям з терористами ОРДЛО. За даними обвинувачення, політик разом з партнером Медведчуком зірвали постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну поставлялося вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу. У підсумку державі було нанесено збитків у розмірі 1,5 млрд грн.