Колишній "хазяїн Молдови", проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували на батьківщину, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів. Про це пише український військовий Олексій "Сталкер", передає УНІАН.

Порошенко продавав металобрухт у Придністров’ї, фінансував російську армію та збагачувався під час війни, – ЗМІ

За його словами, Плахотнюка, відомого як "молдовського Абрамовича", нещодавно екстрадували із Греції до Кишинева. Він, ймовірно, контролював бізнеси у Придністров’ї, включно з великим металургійним заводом, що перебував в тому числі під українськими санкціями та напряму фінансував проросійських сепаратистів. Саме цей завод, за даними військового Олексія "Сталкера", став ключовим у схемах за участі Петра Порошенка у часи того президентом.

"Цей завод був під санкціями, але Петро Порошенко, будучи президентом, ганяв туди контрабандою металобрухт. Сам Порошенко називав проросійського Плахотнюка "старим другом" і у підсумку зняв з його підприємства санкції. Це помітили в Молдові. В інтерв'ю " Politico " Санду прямо сказала, що "Порошенко співпрацював з проросійським олігархом Володимиром Плахотнюком з метою забезпечення контрабанди та корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистського керівництва Придністров'я", — пише військовий.

Раніше журналісти-розслідувачі вже підтверджували зв’язки Порошенка та Плахотнюка.

"Журналісти проєкту “Схеми” також викрили Петра Олексійовича на тому, що “гетьман” спочатку годувався з контрабанди металобрухту до Придністров’я, а потім зовсім зняв із підприємств Плахотнюка санкції і вони продовжили накачувати грошима російську армію у війні проти України", – нагадує "Сталкер".

Військовий також згадав про ширший контекст ймовірної співпраці Порошенка з Москвою.

"Порошенко робив все можливе, щоб проєвропейські сили не перемогли в Молдові. За це путін допомагав йому збагачуватися: Порошенко разом з Медведчуком крали на трубі; Петро торгував з ОРДЛО вугіллям; його підприємства працювали в окупованому Криму; його цукерки "Рошен" продавалися в росії; і до цього всього він барижив металобрухтом з Придністровськими сепаратистами. Тобто, поки Україна воювала з росією та її квазіутвореннями, Порошенко з ними активно торгував і збагачувався. Тепер Плахотнюк у в'язниці в Молдові і це добрий сигнал: розповість про "старого сивочолого друга-баригу" з України", – підсумував Олексій "Сталкер".

Як відомо, Петро Порошенко є обвинуваченим у державній зраді за торгівлю вугіллям з терористами ОРДЛО. За даними обвинувачення, політик разом з партнером Медведчуком зірвали постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну поставлялося вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу. У підсумку державі було нанесено збитків у розмірі 1,5 млрд грн.