Недилько Ксения
В США обнародованы новые документы ФБР, касающиеся масштабной коррупционной схемы с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает политический эксперт Петр Олещук со ссылкой на материал New York Post.
В США изучают роль Порошенко в коррупционной схеме с Burisma и Кремлем, – эксперт со ссылкой на New York Post
Эксперт приводит материал американского издания, в котором говорится о событиях 2016-2019 годов, когда, по свидетельству информаторов, украинские политики могли действовать в интересах Москвы.
Согласно документам, в схеме был задействован и владелец газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Именно он, по данным ФБР, договаривался с Порошенко о прекращении международных расследований.
В еще одном документе FD-1023, датированном июнем 2017 года, говорится, что Порошенко должен был защищать Злочевского, а российская разведка проводила "прямую операцию по проникновению в американскую элиту".
Как сообщалось, пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк, недавно экстрадированный в Молдову, может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко, в частности о контрабанде металлолома в Приднестровье и финансировании местных сепаратистов. Президент Молдовы Майя Санду одно время в интервью американскому изданию "Politico" обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу пророссийского Приднестровья.