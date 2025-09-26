У справі Магамедрасулова НАБУ та ЦПК не припиняють ймовірні маніпуляції: ЗМІ

Національне антикорупційне бюро та Центр протидії корупції не припиняють ймовірні маніпуляції навколо справи детектива НАБУ Магамедрасулова.

Оприлюднили відео сина глави дагестанської громади Мамешева, яке було, вірогідно, змонтоване, пише видання “Уніан”.

“Цього разу вони витягнули на світло сина глави дагестанської громади Мамешева, через якого НАБУшник намагався продавати коноплю в Дагестан. Син записав сльозливе відео, в якому розповідає, що “Рафік невіновен”. Але насправді “закопує” і батька, і Магамедрасулова ще більше”, — повідомляє видання.

Згадане вище відео, як пише ЗМІ, було, ймовірно, попередньо змонтоване. А це може свідчити про те, що Мамешев-молодший не зміг з першого разу озвучити наданий текст. Крім цього, зазначає видання, він заявив про зв’язки “на рівні президента Узбекистану”. Це, припускає ЗМІ, може вказувати на корупційну складову.

“[Мамешев] зізнається, що батько домовився з адвокатом Магамедрасулова, що “буде використовувати ці свідчення в суді”. Тобто виходить, що адвокат (вона ж представниця ЦПК Олена Щербан) фактично дала інструкції свідку, що треба говорити”, — пише видання.

Мамешев, як повідомляє ЗМІ, скаржився на погрози, які йому нібито надходили. Втім жодних доказів автор відео не надав. Натомість розповів, що його батька незаконно забрали із ТЦК “добрі люди”.

“Фактично сам зізнався в корупції та порушенні закону – військовозобовʼязаного просто “відмазали” від армії. Чи тільки українці мають служити, а наближені до НАБУ дагестанці ні? Ні сам Мамешев, ні його син-спортсмен не поспішають до війська. Бо краще “пилити бабло” і знімати відео зі спортзалу”, — підсумовують журналісти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ЦПК Шабуніна не помічає доказів по справі Магамедрасулова.



