Головна Новини Суспільство Скандали ЗМІ: ЦПК Шабуніна не помічає доказів по справі Магамедрасулова
НОВИНИ

ЗМІ: ЦПК Шабуніна не помічає доказів по справі Магамедрасулова

ЦПК Шабуніна не помічає очевидних фактів у справі топ-посадовця НАБУ Магамедрасулова

23 вересня 2025, 14:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандал щодо топ-посадовця НАБУ та Центру протидії корупції не вщухає. ЦПК Віталія Шабуніна не помічає очевидних фактів у справі топ-посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова та будь-що намагаються врятувати його від правосуддя. 

ЗМІ: ЦПК Шабуніна не помічає доказів по справі Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов. Фото з відкритих джерел

ЦПК слід негайно перейменувати у “Центр відбілювання корупції”, пише видання “Уніан”. ЗМІ зазначає, що є чимало доказів, однак ЦПК їх вперто не помічає. Знову намагаються переконати, що нібито на плівках Магамедрасулова розмови про Узбекистан, а не Дагестан. 

“А потім ще й витягли якогось “свідка” Мамешева, який клянеться, що “Руслан — не винуватий”. При цьому забули сказати, що якщо це дійсно “свідок”, то він по суті, є спільником  Магамедрасулова. Адже тоді через нього він мав би шукати виходи на Дагестан”, — пише видання.

Мамешев, як зазначає ЗМІ, може бути ключовим учасником злочину. 

“Тобто вірити йому — це все одно, що вірити Януковичу-молодшому, який розказує, що Віктор Федорович — нічого не крав, а жив на українську пенсію”, — йдеться у повідомленні.

Видання також наводить низку важливих фактів:

1. Експертиза підтвердила, що Магамедрасулов по телефону говорить про відправлення коноплі саме у Дагестан.

2. Опубліковані документи конопляних державних програм РФ, які діють, зокрема, у Дагестані.

3. Багато переписок свідчить, що Магамедрасулов особисто займався питання продажу коноплі в Дагестан.

4. Навіть електронна пошта, куди відправляли комерційну пропозицію – дагестанська (ООО "Агропрайм").

5. Магамедрасулов — дагестанець. Його батько — дагестанець. Мамешев — дагестанець. І за логікою ЦПК — усі вони продавали коноплю чомусь  в Узбекистан? До речі, перший заступник керівника НАБУ Денис Гюльмагомедов також дагестанець за походженням.

Але в ЦПК, як зазначає видання, просто не помічають доказів, коли треба відбілювати когось зі своїх. Варто визначити, пише ЗМІ, який чином можливий учасник конопляної схеми раптом став свідком у НАБУ. 

“Чи справді він свідок? І чому Бюро допитує його по справі, яку веде СБУ? А також, за наявними даними, охороняє і фактично – ховає від правосуддя”, — зазначає ЗМІ.

ЗМІ: ЦПК Шабуніна не помічає доказів по справі Магамедрасулова - фото 2

Видання також припускає, що наявність смс з погрозами, які нібито поступають Мамешеву може бути сумнівною. 

“Самі написали, самі опублікували, самі обурились. Нормальна pr-схема. Але не має нічого спільного з юриспруденцією. Усе це — звичайний тиск на суд перед черговим засіданням по справі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що детектив НАБУ Тєбєкін приховав квартиру за 4 млн.




Джерело: https://www.unian.ua/incidents/ekspert-sprostuvav-poziciyu-cpk-po-spravi-magamedrasulova-chitko-proslidkovuyetsya-dagestanskiy-slid-13139706.html
