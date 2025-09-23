ЗМІ: ЦПК Шабуніна не помічає доказів по справі Магамедрасулова

Рубрики
Скандал щодо топ-посадовця НАБУ та Центру протидії корупції не вщухає. ЦПК Віталія Шабуніна не помічає очевидних фактів у справі топ-посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова та будь-що намагаються врятувати його від правосуддя.
Руслан Магамедрасулов. Фото з відкритих джерел
ЦПК слід негайно перейменувати у “Центр відбілювання корупції”, пише видання “Уніан”. ЗМІ зазначає, що є чимало доказів, однак ЦПК їх вперто не помічає. Знову намагаються переконати, що нібито на плівках Магамедрасулова розмови про Узбекистан, а не Дагестан.
Мамешев, як зазначає ЗМІ, може бути ключовим учасником злочину.
Видання також наводить низку важливих фактів:
1. Експертиза підтвердила, що Магамедрасулов по телефону говорить про відправлення коноплі саме у Дагестан.
2. Опубліковані документи конопляних державних програм РФ, які діють, зокрема, у Дагестані.
3. Багато переписок свідчить, що Магамедрасулов особисто займався питання продажу коноплі в Дагестан.
4. Навіть електронна пошта, куди відправляли комерційну пропозицію – дагестанська (ООО "Агропрайм").
5. Магамедрасулов — дагестанець. Його батько — дагестанець. Мамешев — дагестанець. І за логікою ЦПК — усі вони продавали коноплю чомусь в Узбекистан? До речі, перший заступник керівника НАБУ Денис Гюльмагомедов також дагестанець за походженням.
Але в ЦПК, як зазначає видання, просто не помічають доказів, коли треба відбілювати когось зі своїх. Варто визначити, пише ЗМІ, який чином можливий учасник конопляної схеми раптом став свідком у НАБУ.
Видання також припускає, що наявність смс з погрозами, які нібито поступають Мамешеву може бути сумнівною.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що детектив НАБУ Тєбєкін приховав квартиру за 4 млн.