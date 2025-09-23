СМИ: ЦПК Шабунина не замечает доказательств по делу Магамедрасулова

Скандал относительно топ-чиновника НАБУ и Центра противодействия коррупции не утихает. ЦПК Виталия Шабунина не замечает очевидных фактов по делу топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова и пытается спасти его от правосудия.

Руслан Магамедрасулов. Фото из открытых источников

ЦПК следует немедленно переименовать в "Центр отбеливания коррупции", пишет издание "Униан". СМИ отмечает, что есть немало доказательств, однако ЦПК их упорно не замечает. Снова пытаются убедить, что якобы на пленках Магамедрасулова разговоры об Узбекистане, а не Дагестане.

"А потом еще и вытащили какого-то "свидетеля" Мамешева, который клянется, что "Руслан — не виноват". При этом забыли сказать, что если это действительно "свидетель", то он по сути является сообщником Магамедрасулова. Ведь тогда через него он должен искать выходы на Дагестан", — пишет издание.

Мамешев, как отмечает СМИ, может стать ключевым участником преступления.

"То есть верить ему — это все равно что верить Януковичу-младшему, который рассказывает, что Виктор Федорович — ничего не воровал, а жил на украинскую пенсию", — говорится в сообщении.

Издание также приводит ряд важных фактов:

1. Экспертиза подтвердила, что Магамедрасулов по телефону говорит об отправке конопли именно в Дагестан.

2. Опубликованы документы конопляных государственных программ РФ, действующие, в частности, в Дагестане.

3. Многие переписки свидетельствуют, что Магамедрасулов лично занимался вопросом продажи конопли в Дагестан.

4. Даже электронная почта, куда отправляли коммерческое предложение – дагестанская (ООО "Агропрайм").

5. Магомедрасулов — дагестанец. Его отец – дагестанец. Мамешев – дагестанец. И по логике ЦПК – все они продавали коноплю почему-то в Узбекистан? Кстати, первый заместитель руководителя НАБУ Денис Гюльмагомедов тоже дагестанец по происхождению.

Но в ЦПК, как отмечает издание, просто не замечают доказательств, когда нужно отбеливать кого-нибудь из своих. Следует определить, пишет СМИ, каким образом возможный участник конопляной схемы вдруг стал свидетелем НАБУ.

"Действительно ли он свидетель? И почему Бюро допрашивает его по делу, которое ведет СБУ? А также, по имеющимся данным, охраняет и фактически — прячет от правосудия", — отмечает СМИ.

Издание также предполагает, что наличие смс с якобы поступающими Мамешеву угрозами может быть сомнительным.

"Сами написали, сами опубликовали, сами возмутились. Нормальная pr-схема. Но нет ничего общего с юриспруденцией. Все это — обычное давление на суд перед очередным заседанием по делу", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что детектив НАБУ Тебекин скрыл квартиру за 4 млн.



