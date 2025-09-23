СМИ: ЦПК Шабунина не замечает доказательств по делу Магамедрасулова

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Скандал относительно топ-чиновника НАБУ и Центра противодействия коррупции не утихает. ЦПК Виталия Шабунина не замечает очевидных фактов по делу топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова и пытается спасти его от правосудия.
Руслан Магамедрасулов. Фото из открытых источников
ЦПК следует немедленно переименовать в "Центр отбеливания коррупции", пишет издание "Униан". СМИ отмечает, что есть немало доказательств, однако ЦПК их упорно не замечает. Снова пытаются убедить, что якобы на пленках Магамедрасулова разговоры об Узбекистане, а не Дагестане.
Мамешев, как отмечает СМИ, может стать ключевым участником преступления.
Издание также приводит ряд важных фактов:
1. Экспертиза подтвердила, что Магамедрасулов по телефону говорит об отправке конопли именно в Дагестан.
2. Опубликованы документы конопляных государственных программ РФ, действующие, в частности, в Дагестане.
3. Многие переписки свидетельствуют, что Магамедрасулов лично занимался вопросом продажи конопли в Дагестан.
4. Даже электронная почта, куда отправляли коммерческое предложение – дагестанская (ООО "Агропрайм").
5. Магомедрасулов — дагестанец. Его отец – дагестанец. Мамешев – дагестанец. И по логике ЦПК – все они продавали коноплю почему-то в Узбекистан? Кстати, первый заместитель руководителя НАБУ Денис Гюльмагомедов тоже дагестанец по происхождению.
Но в ЦПК, как отмечает издание, просто не замечают доказательств, когда нужно отбеливать кого-нибудь из своих. Следует определить, пишет СМИ, каким образом возможный участник конопляной схемы вдруг стал свидетелем НАБУ.
Издание также предполагает, что наличие смс с якобы поступающими Мамешеву угрозами может быть сомнительным.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что детектив НАБУ Тебекин скрыл квартиру за 4 млн.