В деле Магамедрасулова НАБУ и ЦПК не прекращают вероятные манипуляции: СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Центр противодействия коррупции не прекращают вероятные манипуляции по делу детектива НАБУ Магамедрасулова.

НАБУ. Фото из открытых источников

Обнародовали видео сына главы дагестанской громады Мамешева, которое, вероятно, было смонтировано, пишет издание "Униан".

"На этот раз они вытащили на свет сына главы дагестанской громады Мамешева, через которого НАБУшник пытался продавать коноплю в Дагестан. Сын записал слезливое видео, в котором рассказывает, что "Рафик невиновен". Но на самом деле "закапывает" и отца, и Магамедрасулова еще больше", — сообщает издание.

Вышеупомянутое видео, как пишет СМИ, было, вероятно, предварительно смонтировано. А это может свидетельствовать о том, что Мамешев-младший не смог с первого раза озвучить этот текст. Кроме этого, отмечает издание, он заявил о связях "на уровне президента Узбекистана". Это, предполагает СМИ, может указывать на коррупционную составляющую.

"[Мамешев] признается, что отец договорился с адвокатом Магамедрасулова, что "будет использовать эти показания в суде". То есть выходит, что адвокат (она же представительница ЦПК Елена Щербан) фактически дала инструкции свидетелю, что нужно говорить", — пишет издание.

Мамешев, как сообщает СМИ, жаловался на угрозы, которые ему якобы поступали. Впрочем, никаких доказательств автор видео не предоставил. Зато рассказал, что его отца незаконно забрали из ТЦК "добрые люди".

"Фактически сам признался в коррупции и нарушении закона — военнообязанного просто "отмазали" от армии. Только ли украинцы должны служить, а приближенные к НАБУ дагестанцы нет? Ни сам Мамешев, ни его сын-спортсмен не спешат в армию. Потому что лучше "пилить бабло" и снимать видео со спортзала", — подытожили журналисты.

