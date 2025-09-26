В деле Магамедрасулова НАБУ и ЦПК не прекращают вероятные манипуляции: СМИ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Национальное антикоррупционное бюро и Центр противодействия коррупции не прекращают вероятные манипуляции по делу детектива НАБУ Магамедрасулова.
НАБУ. Фото из открытых источников
Обнародовали видео сына главы дагестанской громады Мамешева, которое, вероятно, было смонтировано, пишет издание "Униан".
Вышеупомянутое видео, как пишет СМИ, было, вероятно, предварительно смонтировано. А это может свидетельствовать о том, что Мамешев-младший не смог с первого раза озвучить этот текст. Кроме этого, отмечает издание, он заявил о связях "на уровне президента Узбекистана". Это, предполагает СМИ, может указывать на коррупционную составляющую.
Мамешев, как сообщает СМИ, жаловался на угрозы, которые ему якобы поступали. Впрочем, никаких доказательств автор видео не предоставил. Зато рассказал, что его отца незаконно забрали из ТЦК "добрые люди".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ЦПК Шабунина не замечает доказательств по делу Магамедрасулова.