У Росії готуються знищувати Біблії: без штампа святі книги визнають «порушенням закону»

У Росії розгортається черговий етап тиску на релігійні свободи. Під ударом опинилися протестантські та євангельські громади, які змушують маркувати всю релігійну літературу, включно з Бібліями, молитовниками та богослужбовими книгами. Про це повідомляє ресурс "Антифон".

Біблії під загрозою знищення: у Росії християн змушують маркувати священні писання під страхом штрафів

Згідно з чинним російським законодавством, кожне друковане релігійне видання, що використовується у протестантських або євангельських церквах, повинно мати спеціальний штамп із повною офіційною назвою релігійної організації. Вимога поширюється навіть на старі та подарункові Біблії, які роками використовувалися під час богослужінь і не мали жодного відношення до місіонерської діяльності.

Юридично підставою для цього є стаття 5.26 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, яка формально спрямована на "контроль місіонерської діяльності". На практиці ж вона перетворюється на інструмент прямого тиску на неросійські та нелояльні до влади конфесії.

За відсутність маркування релігійні громади можуть зіткнутися з серйозними наслідками. Закон передбачає штрафи до 50 тисяч рублів, конфіскацію літератури, а в окремих випадках — рішення судів про фізичне знищення книг. Таким чином, Біблія без штампа фактично визнається "незаконним об’єктом".

Особливе занепокоєння викликає сам факт можливого знищення священних писань. Правозахисники та релігійні діячі наголошують, що йдеться не лише про адміністративні норми, а про грубе втручання держави у внутрішнє життя церков та приниження свободи совісті. На їхню думку, вимога ідентифікувати кожну Біблію як власність конкретної юридичної особи створює небезпечний прецедент повного державного контролю над вірою.

Експерти зазначають, що подібні практики дедалі частіше застосовуються саме до протестантських та євангельських громад, які в російській системі координат традиційно вважаються "чужими" або "підозрілими". У результаті віруючі змушені або підкорятися абсурдним вимогам, або ризикувати штрафами, судами та втратою священних книг.

Читайте також в "Коментарях", що під Києвом розкопали давньоруське кладовище.