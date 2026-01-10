В России готовятся уничтожать Библию: без штампа святые книги признают «нарушением закона»

В России разворачивается еще один этап давления на религиозные свободы. Под ударом оказались протестантские и евангельские общины, заставляющие маркировать всю религиозную литературу, включая Библии, молитвенники и богослужебные книги. Об этом сообщает ресурс "Антифон".

Библии под угрозой уничтожения: в России христиан заставляют маркировать священные писания под страхом штрафов

Согласно действующему российскому законодательству, каждое печатное религиозное издание, используемое в протестантских или евангельских церквях, должно иметь специальный штамп с полным официальным названием религиозной организации. Требование распространяется даже на старые и подарочные Библии, которые годы использовались во время богослужений и не имели никакого отношения к миссионерской деятельности.

Юридически основанием для этого является статья 5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, формально направленная на "контроль миссионерской деятельности". На практике она превращается в инструмент прямого давления на нероссийские и нелояльные к власти конфессии.

При отсутствии маркировки религиозные общины могут столкнуться с серьезными последствиями. Закон предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей, конфискацию литературы, а в отдельных случаях – решение судов о физическом уничтожении книг. Таким образом, Библия без штампа фактически признается "незаконным объектом".

Особую обеспокоенность вызывает сам факт возможного уничтожения священных писаний. Правозащитники и религиозные деятели отмечают, что речь идет не только об административных нормах, но и о грубом вмешательстве государства во внутреннюю жизнь церквей и унижении свободы совести. По их мнению, требование идентифицировать каждую Библию как собственность конкретного юридического лица создает опасный прецедент полного государственного контроля над верой.

Эксперты отмечают, что подобные практики все чаще применяются именно к протестантским и евангельским общинам, которые в российской системе координат традиционно считаются "чужими" или "подозрительными". В результате верующие вынуждены либо подчиняться абсурдным требованиям, либо рисковать штрафами, судами и утратой священных книг.

