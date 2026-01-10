Під Києвом розкопали таємниче кладовище Русі: зброя, прикраси і дивний вівтар XI століття

Поблизу Києва археологи виявили унікальне кладовище часів Русі XI століття, яке вже називають одним із найцікавіших відкриттів останніх років. Давньоруський некрополь знайшли на південь від столиці, в районі села Острів. Науковці зафіксували 107 поховань, більшість з яких були здійснені в дерев’яних трунах. Про відкриття повідомив ресурс "Історія&Археологія".

107 поховань, мечі та ритуальна їжа: археологи знайшли унікальний некрополь доби Русі біля Києва

Жінки з прикрасами, чоловіки зі зброєю

Поховання виявилися напрочуд інформативними. В одному з них археологи знайшли останки жінки з бронзовими кільцями на шиї та руках. За словами дослідників, такі прикраси могли вказувати на соціальний статус або особливу роль жінки в громаді.

Чоловічі поховання мають зовсім інший "набір":

бойові сокири

списи

мечі

Це свідчить про військову культуру та значення воїнів у тогочасному суспільстві Русі.

Поховальна їжа і дивні ритуали

Серед знахідок археологи також виявили рештки поховальної їжі — курячі кістки та яєчну шкаралупу. Такі елементи вказують на уявлення про загробне життя і ритуали, пов’язані з проводами померлих.

Окрему увагу привернули дерев’яні відра, які в деяких могилах були поставлені біля ніг небіжчиків. Для цього регіону така практика вважається нетиповою і може свідчити про локальні обряди або зовнішні культурні впливи.

Кам’яний вівтар — загадка для науковців

Найбільш таємничою знахідкою став кам’яний вівтар, розташований безпосередньо на території кладовища. Його призначення досі залишається незрозумілим і вже стало предметом наукових дискусій.

Дослідники не виключають, що він міг використовуватися для ритуальних дій, пов’язаних як із язичницькими віруваннями, так і з раннім християнством.

Як зазначають археологи, відкриття в Острові демонструє складне переплетення культурних, соціальних і релігійних впливів, які формували поховальні традиції мешканців регіону в XI столітті.

Цей некрополь дає археологам унікальний шанс краще зрозуміти життя Русі — не з літописів, а з землі.

