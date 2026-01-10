logo_ukra

Чорна діра після "вбивства" суперзірки жбурнула в нашу планету загадковий об'єкт
10 січня 2026, 13:57

Чорна діра після “вбивства” суперзірки жбурнула в нашу планету загадковий об’єкт

Надмасивна чорна діра розірвала гігантську зірку на “космічне спагеті”, а потім викинула в космос щось щільне й надшвидке — і воно летить у наш бік.

10 січня 2026, 13:57
Автор:
Астрономи зафіксували надпотужний космічний вибух, після якого чорна діра викинула в напрямку Землі загадковий об’єкт. Перед цим вона повністю знищила так звану суперзірку — масивне світило, що наблизилося надто близько до гравітаційного монстра. Про це повідомляє  Space.

Чорна діра після “вбивства” суперзірки жбурнула в нашу планету загадковий об’єкт

Енергія 400 мільйонів Сонць, швидкість — п’ята частина світла: астрономи зафіксували один із найпотужніших вибухів у Всесвіті

Подія отримала неофіційну назву Whippet, а в наукових каталогах відома як AT2024wpp. Її вже називають однією з найенергійніших подій у сучасній астрономії.

Вибух сильніший за наднову

Під час катастрофи виділилася енергія, еквівалентна випромінюванню 400 мільйонів Сонць одночасно. Для порівняння — це потужніше, ніж будь-який відомий вибух наднової.

Спочатку вчені вирішили, що спостерігають народження нової наднової зірки. Але подальші дані показали:
це подія приливного руйнування, коли надмасивна чорна діра буквально розтягує зірку, як тісто, перетворюючи її на потік газу й пилу.

Космічне “спагеті” і ударна хвиля

Під дією гравітації зірка:

  • стискається і розтягується одночасно

  • розпадається на довгі нитки речовини — ефект “космічного спагеті”

  • формує акреційний диск навколо чорної діри

Частина матерії поглинається, але решта виривається назовні у вигляді надшвидких струменів плазми.

У випадку Whippet астрономи зафіксували ударну хвилю, яка поширювалася зі швидкістю:

  • близько 20% швидкості світла

  • це ≈ 215 мільйонів км/год

  • у 90 тисяч разів швидше, ніж максимальна швидкість винищувача F-16

Головна загадка: що летить у наш бік

Найбільше здивування викликала інша деталь. Дослідники виявили гелій, який віддаляється від місця вибуху зі швидкістю приблизно 21 мільйон км/год.

Це означає, що:

  • щось щільне пережило руйнування зірки

  • цей об’єкт був викинутий із системи

  • і він рухається в напрямку нашої частини Всесвіту

Що це може бути

Вчені розглядають кілька версій:

  • потік речовини з ядра зруйнованої зірки

  • уламок, який сформувався під час розриву

  • або навіть третій об’єкт, у який врізалася матерія та випромінювання з околиць чорної діри

Поки що жодна з гіпотез не підтверджена остаточно.

Чому це важливо

Подія AT2024wpp вже називають:



