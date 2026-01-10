Чорна діра після “вбивства” суперзірки жбурнула в нашу планету загадковий об’єкт

Астрономи зафіксували надпотужний космічний вибух, після якого чорна діра викинула в напрямку Землі загадковий об’єкт. Перед цим вона повністю знищила так звану суперзірку — масивне світило, що наблизилося надто близько до гравітаційного монстра. Про це повідомляє Space.

Енергія 400 мільйонів Сонць, швидкість — п’ята частина світла: астрономи зафіксували один із найпотужніших вибухів у Всесвіті

Подія отримала неофіційну назву Whippet, а в наукових каталогах відома як AT2024wpp. Її вже називають однією з найенергійніших подій у сучасній астрономії.

Вибух сильніший за наднову

Під час катастрофи виділилася енергія, еквівалентна випромінюванню 400 мільйонів Сонць одночасно. Для порівняння — це потужніше, ніж будь-який відомий вибух наднової.

Спочатку вчені вирішили, що спостерігають народження нової наднової зірки. Але подальші дані показали:

це подія приливного руйнування, коли надмасивна чорна діра буквально розтягує зірку, як тісто, перетворюючи її на потік газу й пилу.

Космічне “спагеті” і ударна хвиля

Під дією гравітації зірка:

стискається і розтягується одночасно

розпадається на довгі нитки речовини — ефект “космічного спагеті”

формує акреційний диск навколо чорної діри

Частина матерії поглинається, але решта виривається назовні у вигляді надшвидких струменів плазми.

У випадку Whippet астрономи зафіксували ударну хвилю, яка поширювалася зі швидкістю:

близько 20% швидкості світла

це ≈ 215 мільйонів км/год

у 90 тисяч разів швидше, ніж максимальна швидкість винищувача F-16

Головна загадка: що летить у наш бік

Найбільше здивування викликала інша деталь. Дослідники виявили гелій, який віддаляється від місця вибуху зі швидкістю приблизно 21 мільйон км/год.

Це означає, що:

щось щільне пережило руйнування зірки

цей об’єкт був викинутий із системи

і він рухається в напрямку нашої частини Всесвіту

Що це може бути

Вчені розглядають кілька версій:

потік речовини з ядра зруйнованої зірки

уламок, який сформувався під час розриву

або навіть третій об’єкт, у який врізалася матерія та випромінювання з околиць чорної діри

Поки що жодна з гіпотез не підтверджена остаточно.

Чому це важливо

Подія AT2024wpp вже називають:

однією з наймасштабніших приливних катастроф , які будь-коли спостерігали

ключем до розуміння того, як чорні діри “годуються” зірками

і потенційним проривом у вивченні надмасивних об'єктів у центрах галактик.