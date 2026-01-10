Січень лютує: –18 вночі, хуртовини і шторми — Україну накриває морозний удар

Рубрики
Україна входить у чергову хвилю справжніх січневих морозів. Найближчої доби температура різко падає, погода стає небезпечною через вітер, ожеледицю та хуртовини. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
Мороз, сніг, вітер і магнітні бурі: синоптик Діденко попередила, що чекає Україну в найближчі дні
У ніч на 11 січня країну скує холод:
–7…–14°C — у більшості регіонів
–14…–18°C — місцями на півночі
0…+3°C — на південному сході та сході
Вдень у неділю:
–5…–12°C — майже по всій Україні
0…+5°C — у східних областях, значно тепліше за решту країни
Захід України — сніг
Схід та південний схід — сніг, мокрий сніг, місцями дощ
Тут активізується південний циклон, який принесе погодний хаос
Центр і північ — без істотних опадів
Північний та північно-західний
Західні області — рвучкий, у поєднанні зі снігом спричинить хуртовини
Схід і північний схід — сильний, із поривами 15–20 м/с, майже шторм
Решта території — помірний
Ожеледиця — по всій країні, ситуація без змін
Ожеледь — очікується на південному сході та Дніпропетровщині
Водіям і пішоходам радять бути максимально обережними.
У ніч та вранці 11 січня прогнозується активізація магнітних бур. Можливі головний біль, слабкість та проблеми з тиском у метеозалежних людей.
Без опадів
Ожеледиця
Вночі –16°C, при проясненнях до –18°C
Вдень –10…–12°C
За попередніми прогнозами, із 15 січня у більшості регіонів України:
помірні та сильні морози почнуть відступати
16–17 січня вдень можливе потепління аж до відлиги
Синоптики наголошують: це не фінал зими, а лише тимчасове послаблення холодного спазму.
