Січень лютує: –18 вночі, хуртовини і шторми — Україну накриває морозний удар

Україна входить у чергову хвилю справжніх січневих морозів. Найближчої доби температура різко падає, погода стає небезпечною через вітер, ожеледицю та хуртовини. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Мороз, сніг, вітер і магнітні бурі: синоптик Діденко попередила, що чекає Україну в найближчі дні

Температура: мороз бере реванш

У ніч на 11 січня країну скує холод:

–7…–14°C — у більшості регіонів

–14…–18°C — місцями на півночі

0…+3°C — на південному сході та сході

Вдень у неділю:

–5…–12°C — майже по всій Україні

0…+5°C — у східних областях, значно тепліше за решту країни Опади: сніг, мокрий сніг і дощ в одному пакеті Захід України — сніг Схід та південний схід — сніг, мокрий сніг, місцями дощ

Тут активізується південний циклон , який принесе погодний хаос Центр і північ — без істотних опадів Вітер: від дискомфорту до шторму Північний та північно-західний Західні області — рвучкий, у поєднанні зі снігом спричинить хуртовини Схід і північний схід — сильний, із поривами 15–20 м/с , майже шторм Решта території — помірний Ожеледиця та ожеледь: нікуди не зникли Ожеледиця — по всій країні, ситуація без змін Ожеледь — очікується на південному сході та Дніпропетровщині Водіям і пішоходам радять бути максимально обережними. Магнітні бурі: удар по самопочуттю У ніч та вранці 11 січня прогнозується активізація магнітних бур . Можливі головний біль, слабкість та проблеми з тиском у метеозалежних людей. Київ: мороз без снігу, але з льодом Без опадів Ожеледиця Вночі –16°C , при проясненнях до –18°C Вдень –10…–12°C І головне — коли відпустить За попередніми прогнозами, із 15 січня у більшості регіонів України: помірні та сильні морози почнуть відступати 16–17 січня вдень можливе потепління аж до відлиги Синоптики наголошують: це не фінал зими , а лише тимчасове послаблення холодного спазму. Читайте в "Коментарях" також, чому в Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту.

