Січень лютує: –18 вночі, хуртовини і шторми — Україну накриває морозний удар
Січень лютує: –18 вночі, хуртовини і шторми — Україну накриває морозний удар

Зима показує характер — південь з дощами, схід зі штормовим вітром, північ із –18. Але є нюанс: уже з 15 січня можливий різкий поворот погоди.

10 січня 2026, 13:24
Автор:
Проніна Анна

Україна входить у чергову хвилю справжніх січневих морозів. Найближчої доби температура різко падає, погода стає небезпечною через вітер, ожеледицю та хуртовини. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Січень лютує: –18 вночі, хуртовини і шторми — Україну накриває морозний удар

Мороз, сніг, вітер і магнітні бурі: синоптик Діденко попередила, що чекає Україну в найближчі дні

Температура: мороз бере реванш

У ніч на 11 січня країну скує холод:

  • –7…–14°C — у більшості регіонів

  • –14…–18°C — місцями на півночі

  • 0…+3°C — на південному сході та сході

Вдень у неділю:

  • –5…–12°C — майже по всій Україні

  • 0…+5°C — у східних областях, значно тепліше за решту країни

    Опади: сніг, мокрий сніг і дощ в одному пакеті

    • Захід України — сніг

    • Схід та південний схід — сніг, мокрий сніг, місцями дощ
      Тут активізується південний циклон, який принесе погодний хаос

    • Центр і північ — без істотних опадів

      Вітер: від дискомфорту до шторму

      • Північний та північно-західний

      • Західні області — рвучкий, у поєднанні зі снігом спричинить хуртовини

      • Схід і північний схід — сильний, із поривами 15–20 м/с, майже шторм

      • Решта території — помірний

      Ожеледиця та ожеледь: нікуди не зникли

      • Ожеледиця — по всій країні, ситуація без змін

      • Ожеледь — очікується на південному сході та Дніпропетровщині

      Водіям і пішоходам радять бути максимально обережними.

      Магнітні бурі: удар по самопочуттю

      У ніч та вранці 11 січня прогнозується активізація магнітних бур. Можливі головний біль, слабкість та проблеми з тиском у метеозалежних людей.

      Київ: мороз без снігу, але з льодом

      • Без опадів

      • Ожеледиця

      • Вночі –16°C, при проясненнях до –18°C

      • Вдень –10…–12°C

      І головне — коли відпустить

      За попередніми прогнозами, із 15 січня у більшості регіонів України:

      • помірні та сильні морози почнуть відступати

      • 16–17 січня вдень можливе потепління аж до відлиги

      Синоптики наголошують: це не фінал зими, а лише тимчасове послаблення холодного спазму.

      Читайте в "Коментарях" також, чому в Києві зупинили роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту.



