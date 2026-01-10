Январь свирепствует: -18 ночью, метели и штормы - Украину накрывает морозный удар

Украина входит в очередную волну настоящих январских морозов . В ближайшие сутки температура резко падает, погода становится опасной из-за ветра, гололеда и вьюги. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Мороз, снег, ветер и магнитные бури: синоптик Диденко предупредила, что ждет Украину в ближайшие дни

Температура: мороз берет реванш

В ночь на 11 января страну сковывает холод:

–7…–14°C – в большинстве регионов

–14…–18°C — местами на севере

0… 3°C — на юго-востоке и востоке

Днем в воскресенье:

–5…–12°C — почти по всей Украине

0… 5°C — в восточных областях, значительно теплее остальной страны Осадки: снег, мокрый снег и дождь в одном пакете Запад Украины — снег Восток и юго-восток — снег, мокрый снег, местами дождь

Здесь активизируется южный циклон , который принесет погодный хаос. Центр и север – без существенных осадков Ветер: от дискомфорта до шторма Северный и северо-западный Западные области — порывистый, в сочетании со снегом повлечет за собой вьюги Восток и северо-восток — сильный, с порывами 15–20 м/с , почти шторм Остальные территории — умеренный Гололед и гололед: никуда не исчезли Гололедица — по всей стране, ситуация без изменений Гололедица — ожидается на юго-востоке и Днепропетровщине Водителям и пешеходам советуют быть максимально осторожными. Магнитные бури: удар по самочувствию В ночь и утром 11 января прогнозируется активизация магнитных бурь . Возможны головные боли, слабость и проблемы с давлением у метеозависимых людей. Киев: мороз без снега, но со льдом Без осадков Гололедица Ночью -16°C , при прояснениях до -18°C Днем –10…–12°C И главное – когда отпустит По предварительным прогнозам, с 15 января в большинстве регионов Украины: умеренные и сильные морозы начнут отступать 16–17 января днем возможно потепление вплоть до оттепели Синоптики отмечают: это не финал зимы , а лишь временное ослабление холодного спазма. Читайте в "Комментариях" также, почему в Киеве остановили работу систем отопления, водоснабжения и электротранспорта.

