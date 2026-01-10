logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Январь свирепствует: -18 ночью, метели и штормы - Украину накрывает морозный удар
commentss НОВОСТИ Все новости

Январь свирепствует: -18 ночью, метели и штормы - Украину накрывает морозный удар

Зима показывает характер — юг с дождями, восток со штормовым ветром, на севере –18. Но есть нюанс: уже с 15 января возможен резкий поворот погоды.

10 января 2026, 13:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украина входит в очередную волну настоящих январских морозов . В ближайшие сутки температура резко падает, погода становится опасной из-за ветра, гололеда и вьюги. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Январь свирепствует: -18 ночью, метели и штормы - Украину накрывает морозный удар

Мороз, снег, ветер и магнитные бури: синоптик Диденко предупредила, что ждет Украину в ближайшие дни

Температура: мороз берет реванш

В ночь на 11 января страну сковывает холод:

  • –7…–14°C – в большинстве регионов

  • –14…–18°C — местами на севере

  • 0… 3°C — на юго-востоке и востоке

Днем в воскресенье:

  • –5…–12°C — почти по всей Украине

  • 0… 5°C — в восточных областях, значительно теплее остальной страны

    Осадки: снег, мокрый снег и дождь в одном пакете

    • Запад Украины — снег

    • Восток и юго-восток — снег, мокрый снег, местами дождь
      Здесь активизируется южный циклон , который принесет погодный хаос.

    • Центр и север – без существенных осадков

      Ветер: от дискомфорта до шторма

      • Северный и северо-западный

      • Западные области — порывистый, в сочетании со снегом повлечет за собой вьюги

      • Восток и северо-восток — сильный, с порывами 15–20 м/с , почти шторм

      • Остальные территории — умеренный

      Гололед и гололед: никуда не исчезли

      • Гололедица — по всей стране, ситуация без изменений

      • Гололедица — ожидается на юго-востоке и Днепропетровщине

      Водителям и пешеходам советуют быть максимально осторожными.

      Магнитные бури: удар по самочувствию

      В ночь и утром 11 января прогнозируется активизация магнитных бурь . Возможны головные боли, слабость и проблемы с давлением у метеозависимых людей.

      Киев: мороз без снега, но со льдом

      • Без осадков

      • Гололедица

      • Ночью -16°C , при прояснениях до -18°C

      • Днем –10…–12°C

      И главное – когда отпустит

      По предварительным прогнозам, с 15 января в большинстве регионов Украины:

      • умеренные и сильные морозы начнут отступать

      • 16–17 января днем возможно потепление вплоть до оттепели

      Синоптики отмечают: это не финал зимы , а лишь временное ослабление холодного спазма.

      Читайте в "Комментариях" также, почему в Киеве остановили работу систем отопления, водоснабжения и электротранспорта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости