Январь свирепствует: -18 ночью, метели и штормы - Украину накрывает морозный удар

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Украина входит в очередную волну настоящих январских морозов . В ближайшие сутки температура резко падает, погода становится опасной из-за ветра, гололеда и вьюги. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
Мороз, снег, ветер и магнитные бури: синоптик Диденко предупредила, что ждет Украину в ближайшие дни
В ночь на 11 января страну сковывает холод:
–7…–14°C – в большинстве регионов
–14…–18°C — местами на севере
0… 3°C — на юго-востоке и востоке
Днем в воскресенье:
–5…–12°C — почти по всей Украине
0… 5°C — в восточных областях, значительно теплее остальной страны
Запад Украины — снег
Восток и юго-восток — снег, мокрый снег, местами дождь
Здесь активизируется южный циклон , который принесет погодный хаос.
Центр и север – без существенных осадков
Северный и северо-западный
Западные области — порывистый, в сочетании со снегом повлечет за собой вьюги
Восток и северо-восток — сильный, с порывами 15–20 м/с , почти шторм
Остальные территории — умеренный
Гололедица — по всей стране, ситуация без изменений
Гололедица — ожидается на юго-востоке и Днепропетровщине
Водителям и пешеходам советуют быть максимально осторожными.
В ночь и утром 11 января прогнозируется активизация магнитных бурь . Возможны головные боли, слабость и проблемы с давлением у метеозависимых людей.
Без осадков
Гололедица
Ночью -16°C , при прояснениях до -18°C
Днем –10…–12°C
По предварительным прогнозам, с 15 января в большинстве регионов Украины:
умеренные и сильные морозы начнут отступать
16–17 января днем возможно потепление вплоть до оттепели
Синоптики отмечают: это не финал зимы , а лишь временное ослабление холодного спазма.
Читайте в "Комментариях" также, почему в Киеве остановили работу систем отопления, водоснабжения и электротранспорта.