Черная дыра после "убийства" суперзвезды швырнула в нашу планету загадочный объект

Астрономы зафиксировали сверхмощный космический взрыв , после которого черная дыра выбросила в направлении Земли загадочный объект . Перед этим она полностью уничтожила так называемую суперзвезду — массивное светило, приблизившееся слишком близко к гравитационному монстру. Об этом сообщает Пространство.
Энергия 400 миллионов Солнце, скорость — пятая часть света: астрономы зафиксировали один из мощнейших взрывов во Вселенной
Событие получило неофициальное название Whippet , а в научных каталогах известно как AT2024wpp . Ее уже называют одним из самых энергичных событий в современной астрономии .
Во время катастрофы выделилась энергия, эквивалентная излучению 400 миллионов солнц одновременно . Для сравнения это мощнее, чем любой известный взрыв сверхновой .
Сначала ученые решили, что наблюдают рождение новой сверхновой звезды. Но последующие данные показали:
это событие приливного разрушения , когда сверхмассивная черная дыра буквально растягивает звезду, как тесто , превращая ее в поток газа и пыли.
Под действием гравитации звезда:
сжимается и растягивается одновременно
распадается на длинные нити вещества — эффект "космического спагетти"
формирует аккреционный диск вокруг черной дыры
Часть материи поглощается, но остальные вырываются наружу в виде сверхбыстрых струй плазмы .
В случае Whippet астрономы зафиксировали ударную волну , которая распространялась со скоростью:
около 20% скорости света
это ≈ 215 миллионов км/ч
в 90 тысяч раз быстрее , чем максимальная скорость истребителя F-16
Наибольшее изумление вызвала другая деталь. Исследователи обнаружили гелий , удаляющийся от места взрыва со скоростью примерно 21 миллион км/ч .
Это означает, что:
что-то плотное пережило разрушение звезды
этот объект был выброшен из системы
и он двигается в направлении нашей части Вселенной
Ученые рассматривают несколько версий:
поток вещества из ядра разрушенной звезды
обломок, сформировавшийся при разрыве
или даже третий объект , в который врезалась материя и излучение из окрестностей черной дыры
Пока ни одна из гипотез не подтверждена до конца.
Событие AT2024wpp уже называют:
одной из самых масштабных приливных катастроф , когда-либо наблюдавших
ключом к пониманию того, как черные дыры "кормятся" звездами
и потенциальным прорывом в изучении сверхмассивных объектов в центрах галактик
