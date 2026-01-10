Черная дыра после "убийства" суперзвезды швырнула в нашу планету загадочный объект

Астрономы зафиксировали сверхмощный космический взрыв , после которого черная дыра выбросила в направлении Земли загадочный объект . Перед этим она полностью уничтожила так называемую суперзвезду — массивное светило, приблизившееся слишком близко к гравитационному монстру. Об этом сообщает Пространство.

Энергия 400 миллионов Солнце, скорость — пятая часть света: астрономы зафиксировали один из мощнейших взрывов во Вселенной

Событие получило неофициальное название Whippet , а в научных каталогах известно как AT2024wpp . Ее уже называют одним из самых энергичных событий в современной астрономии .

Взрыв сильнее сверхновой

Во время катастрофы выделилась энергия, эквивалентная излучению 400 миллионов солнц одновременно . Для сравнения это мощнее, чем любой известный взрыв сверхновой .

Сначала ученые решили, что наблюдают рождение новой сверхновой звезды. Но последующие данные показали:

это событие приливного разрушения , когда сверхмассивная черная дыра буквально растягивает звезду, как тесто , превращая ее в поток газа и пыли.

Космическое "спагетти" и ударная волна

Под действием гравитации звезда:

сжимается и растягивается одновременно

распадается на длинные нити вещества — эффект "космического спагетти"

формирует аккреционный диск вокруг черной дыры

Часть материи поглощается, но остальные вырываются наружу в виде сверхбыстрых струй плазмы .

В случае Whippet астрономы зафиксировали ударную волну , которая распространялась со скоростью:

около 20% скорости света

это ≈ 215 миллионов км/ч

в 90 тысяч раз быстрее , чем максимальная скорость истребителя F-16

Главная загадка: летящая в нашу сторону

Наибольшее изумление вызвала другая деталь. Исследователи обнаружили гелий , удаляющийся от места взрыва со скоростью примерно 21 миллион км/ч .

Это означает, что:

что-то плотное пережило разрушение звезды

этот объект был выброшен из системы

и он двигается в направлении нашей части Вселенной

Что это может быть

Ученые рассматривают несколько версий:

поток вещества из ядра разрушенной звезды

обломок, сформировавшийся при разрыве

или даже третий объект , в который врезалась материя и излучение из окрестностей черной дыры

Пока ни одна из гипотез не подтверждена до конца.

Почему это важно

Событие AT2024wpp уже называют:

одной из самых масштабных приливных катастроф , когда-либо наблюдавших

ключом к пониманию того, как черные дыры "кормятся" звездами

одной из самых масштабных приливных катастроф , когда-либо наблюдавших

ключом к пониманию того, как черные дыры "кормятся" звездами

и потенциальным прорывом в изучении сверхмассивных объектов в центрах галактик