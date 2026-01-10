logo

Главная Новости Общество история Под Киевом раскопали таинственное кладбище Руси: оружие, украшения и удивительный алтарь XI века
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Киевом раскопали таинственное кладбище Руси: оружие, украшения и удивительный алтарь XI века

Находка у села Остров открывает неожиданные детали жизни, смерти и верований жителей Руси более тысячи лет назад.

10 января 2026, 19:42
Автор:
avatar

Проніна Анна

Вблизи Киева археологи обнаружили уникальное кладбище времен Руси XI века , которое уже называют одним из самых интересных открытий последних лет. Древнерусский некрополь обнаружили к югу от столицы, в районе села Остров. Ученые зафиксировали 107 захоронений , большинство из которых были совершены в деревянных гробах. Об открытии сообщил ресурс "История&Археология".

Под Киевом раскопали таинственное кладбище Руси: оружие, украшения и удивительный алтарь XI века

107 захоронений, мечи и ритуальная еда: археологи нашли уникальный некрополь времен Руси возле Киева

Женщины с украшениями, мужчины с оружием

Погребения оказались удивительно информативными. В одном из них археологи обнаружили останки женщины с бронзовыми кольцами на шее и руках . По словам исследователей, такие украшения могли указывать на социальный статус или особую роль женщины в обществе.

Мужские захоронения имеют совсем другой "набор":

  • боевые топоры

  • копья

  • мечи

Это свидетельствует о военной культуре и значении воинов в обществе Руси.

Погребальная еда и удивительные ритуалы

Среди находок археологи также обнаружили остатки погребальной пищи – куриные кости и яичную скорлупу. Такие элементы указывают на представление о загробной жизни и ритуалах, связанных с проводами умерших.

Отдельное внимание привлекли деревянные ведра , которые в некоторых могилах были поставлены у покойных ног. Для этого региона такая практика считается нетипичной и может свидетельствовать о локальных обрядах или внешних культурных влияниях .

Каменный алтарь – загадка для ученых

Наиболее таинственной находкой стал каменный алтарь , расположенный непосредственно на территории кладбища. Его предназначение до сих пор остается непонятным и уже стало предметом научных дискуссий.

Исследователи не исключают, что он мог использоваться для ритуальных действий , связанных как с языческими верованиями, так и с ранним христианством.

Как отмечают археологи, открытие в Острове демонстрирует сложное переплетение культурных, социальных и религиозных влияний , формировавших погребальные традиции жителей региона в XI веке.

Этот некрополь дает археологам уникальный шанс лучше понять жизнь Руси — не из летописей, а из земли .

Этот некрополь дает археологам уникальный шанс лучше понять жизнь Руси — не из летописей, а из земли .



