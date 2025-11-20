У родини київського поліцейського конфіскують 8,5 млн грн: ВАКС ухвалив рішення у резонансній справі



















Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію. Суд також визнав необґрунтованими активи родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Тарас Полієнко. Фото: скріншот

За рішенням суддів, у дохід держави буде стягнуто вартість двоповерхового пентхаусу площею 220 квадратних метрів у столичному ЖК "Зарічний" у розмірі 3,6 мільйона гривень. А також кошти з його продажу у розмірі 4,9 млн гривень. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Окрім того, буде конфісковано два паркомісця у тому ж комплексі.

До зали суду Тарас Полієнко та його родичі не з’явились, а їхній адвокат відмовився від коментарів. Журналісти зателефонували Полієнкуіз запитанням, чи оскаржуватиме він рішення суду. Той відповів: "Подивимось, дякую".

"Коли рішення набере законної сили, після його можливого перегляду Апеляційною палатою ВАКС, Тарас Полієнко підлягатиме звільненню – відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції", — сказав прокурор САП Олег Макар.

Ще у вересні 2024 року "Схеми" дослідили, як заступник керівника ГУ Національної поліції Києва Тарас Полієнко разом з родиною проживав у апартаментах площею 220 квадратних метрів в елітному ЖК на березі Дніпра. Власницею нерухомості офіційно була його теща-пенсіонерка.

Теща поліцейського Валентина Ткаченко з 1998 року офіційно задекларувала лише 100 гривень доходу. Нині її пенсія становить близько 3 тисяч гривень на місяць. Офіційний дохід її чоловіка, без урахування пенсії, становив близько 350 тисяч гривень. Тобто сукупно офіційних доходів їм не вистачило би на придбання апартаментів у цьому ЖК.

У власності тещі Полієнка також було два паркомісця у цьому ЖК. Там перебувало два авто, зокрема Mercedes S-класу, яким користувався сам поліцейський чиновник, але не вносив його до декларації.

Через півтора місяці після оприлюднення розслідування "Схем", теща продала апартаменти за 8,3 мільйона гривень, що у два з половиною рази перевищувало початкову вартість. Тоді прокурори САП на підставі матеріалів НАЗК звернулись до Вищого антикорупційного суду.

У ході судового розгляду теща та тесть Полієнка стверджували, що заробляли на торгівлі квітами та перепродажі мікроавтобусів. Однак, ця їхня діяльність не відображалась у відомостях податкової.

У суді вони також розповіли, що у 2020 році заплатили забудовнику лише перший внесок і 4 роки не платили за придбані апартаменти. Пояснили це тим, що "до них не дзвонили, а вони не набивалися".

Окрім того, родичі поліцейського розповідали, що на ремонт пентхаусу позичили 1,5 млн грн у бізнесмена під "нульовий відсоток".

Як писав портал "Коментарі", українці дедалі частіше говорять про зростання корупції у країні. Переважна більшість опитаних – 71% – вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції у країні зріс. Ще 20% вважають, що він не змінився і 5% кажуть, що рівень корупції знизився.