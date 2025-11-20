У семьи киевского полицейского конфискуют 8,5 млн грн: ВАКС принял решение по резонансному делу



















Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о гражданской конфискации. Суд также признал необоснованными активы семьи заместителя руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко.

Тарас Полиенко. Фото: скриншот

По решению судей, в доход государства будет взыскана стоимость двухэтажного пентхауса площадью 220 квадратных метров в столичном ЖК "Заречный" в размере 3,6 миллиона гривен. А также средства с его продажи в размере 4,9 млн гривен. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кроме того, будут конфискованы два паркоместа в том же комплексе.

В зал суда Тарас Полиенко и его родственники не явились, а адвокат отказался от комментариев. Журналисты позвонили Полиенко с вопросом, будет ли он обжаловать решение суда. Тот ответил: "Посмотрим, спасибо".

"Когда решение вступит в законную силу, после его возможного пересмотра Апелляционной палатой ВАКС, Тарас Полиенко подлежит увольнению – в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса и Законом Украины "О предотвращении коррупции", — сказал прокурор САП Олег Макар.

Еще в сентябре 2024 года "Схемы" исследовали, как заместитель руководителя ГУ Национальной полиции Киева Тарас Полиенко вместе с семьей проживал в апартаментах площадью 220 квадратных метров в элитном ЖК на берегу Днепра. Владелицей недвижимости официально была его теща-пенсионерка.

Теща полицейского Валентина Ткаченко с 1998 года официально задекларировала всего 100 гривен дохода. В настоящее время ее пенсия составляет около 3 тысяч гривен в месяц. Официальный доход ее мужа без учета пенсии составлял около 350 тысяч гривен. То есть совокупно официальных доходов им не хватило бы на покупку апартаментов в этом ЖК.

В собственности тещи Полиенко также было два паркоместа в этом ЖК. Там находились два автомобиля, в том числе Mercedes S-класса, которым пользовался сам полицейский чиновник, но не вносил его в декларацию.

Через полтора месяца после обнародования расследования "Схем" теща продала апартаменты за 8,3 миллиона гривен, что в два с половиной раза превышало первоначальную стоимость. Тогда прокуроры САП на основании материалов НАПК обратились в Высший антикоррупционный суд.

В ходе судебного разбирательства теща и тесть Полиенко утверждали, что зарабатывали на торговле цветами и перепродаже микроавтобусов. Однако их деятельность не отражалась в сведениях налоговой.

В суде они также рассказали, что в 2020 году заплатили застройщику только первый взнос и четыре года не платили за приобретенные апартаменты. Объяснили это тем, что "к ним не звонили, а они не набивались".

Кроме того, родственники полицейского рассказывали, что на ремонт пентхауса взяли ссуду 1,5 млн грн у бизнесмена под "нулевой процент".

Как писал портал "Комментарии", украинцы все чаще говорят о росте коррупции в стране. Подавляющее большинство опрошенных – 71% – считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране вырос. Еще 20% полагают, что он не изменился и 5% говорят, что уровень коррупции снизился.