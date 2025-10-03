КМІС видав шокуючі дані: що сталося з рівнем корупції за час війни

Українці дедалі частіше говорять про зростання корупції у країні. Переважна більшість українців – 71% – вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції у країні зріс. Ще 20% вважають, що він не змінився і 5% вважають, що рівень корупції знизився. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування КМІС.

Корупція в Україні Фото: із відкритих джерел

Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість вважають, що рівень корупції під час війни зріс.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що корупція залишається в очах громадськості надзвичайно серйозною проблемою.

"Можна (і навіть потрібно) дискутувати, наскільки суб'єктивне сприйняття рівня корупції відповідає об'єктивній ситуації. Об'єктивна ситуація краща, ніж нам може здаватися", — наголосив він.

За словами соціолога, сприйняття значною мірою формується через медіа, особливо соціальні мережі. Це призводить до парадоксу: посилення боротьби з корупцією та поява численної інформації у ЗМІ може сприйматися як збільшення корупції.

За даними регулярних досліджень КМІС "Стан корупції в Україні", які проводяться з 2000-х років, рівень корупції загалом зменшується за багатьма параметрами. Востаннє таке дослідження відбулося 2024 року.

Водночас, люди часто ототожнюють корупцію з владою вищого рівня, тоді як побутову корупцію вони схильні терпіти.

"Суб'єктивне сприйняття може відігравати навіть важливішу роль у подальших діях людей, ніж об'єктивна ситуація. Така віра у повсюдну корупцію може мати негативні наслідки як для влади, так і для суспільства в цілому", — додав Грушецький.

Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів у всій Україні.

