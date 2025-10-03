КМІС видав шокуючі дані: що сталося з рівнем корупції за час війни

Рубрики
Українці дедалі частіше говорять про зростання корупції у країні. Переважна більшість українців – 71% – вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції у країні зріс. Ще 20% вважають, що він не змінився і 5% вважають, що рівень корупції знизився. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування КМІС.
Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість вважають, що рівень корупції під час війни зріс.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що корупція залишається в очах громадськості надзвичайно серйозною проблемою.
За словами соціолога, сприйняття значною мірою формується через медіа, особливо соціальні мережі. Це призводить до парадоксу: посилення боротьби з корупцією та поява численної інформації у ЗМІ може сприйматися як збільшення корупції.
За даними регулярних досліджень КМІС "Стан корупції в Україні", які проводяться з 2000-х років, рівень корупції загалом зменшується за багатьма параметрами. Востаннє таке дослідження відбулося 2024 року.
Водночас, люди часто ототожнюють корупцію з владою вищого рівня, тоді як побутову корупцію вони схильні терпіти.
Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів у всій Україні.
