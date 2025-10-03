logo

КМИС выдал шокирующие данные: что произошло с уровнем коррупции за время войны
КМИС выдал шокирующие данные: что произошло с уровнем коррупции за время войны

Украинцы дали свою оценку, как изменился уровень коррупции во время войны

3 октября 2025, 10:57
Автор:
Кравцев Сергей

Украинцы все чаще говорят о росте коррупции в стране. Подавляющее большинство украинцев – 71% – считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране вырос. Еще 20% считают, что он не изменился, и 5% считают, что уровень коррупции снизился. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

КМИС выдал шокирующие данные: что произошло с уровнем коррупции за время войны

Коррупция в Украине. Фото: из открытых источников

Даже среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, большинство также считают, что уровень коррупции во время войны вырос.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что коррупция остается в глазах общественности чрезвычайно серьезной проблемой.

"Можно (и даже нужно) дискутировать, насколько субъективное восприятие уровня коррупции соответствует объективной ситуации. Объективная ситуация лучше, чем нам может казаться", — подчеркнул он.

По словам социолога, восприятие в значительной степени формируется через медиа, особенно социальные сети. Это приводит к парадоксу: усиление борьбы с коррупцией и появление многочисленной информации в СМИ может восприниматься как увеличение коррупции.

По данным регулярных исследований КМИС "Состояние коррупции в Украине", которые проводятся с 2000-х годов, уровень коррупции в целом уменьшается по многим параметрам. Последний раз такое исследование состоялось в 2024 году.

В то же время люди часто отождествляют коррупцию с властью высшего уровня, тогда как бытовую коррупцию они склонны терпеть.

"Субъективное восприятие может играть даже более важную роль в дальнейших действиях людей, чем объективная ситуация. Такая вера в повсеместную коррупцию может иметь негативные последствия как для власти, так и для общества в целом", — добавил Грушецкий.

Опрос КМИС проводился с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС, НАТО, МВФ, ООН: социологи показали, кому доверяют украинцы.




Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1556&page=1
