Сьогодні у Верховній Раді під час виступу кандидатів на посаду судді в Конституційний суд України, народний депутат Олексій Гончаренко поставив їм питання щодо неконституційності заборони на перетин кордон чоловікам 23-60 років.

У Раді звернулися до суддів щодо заборони виїзду чоловіків: що відповіли нардепам

Кандидатка на посаду судді в Конституційний суд України Оксана Клименко, за словами нардепа, відповіла не досить чітко.

"Каже, що обмеження прав та свобод людини та громадянина можуть бути, відповідно до статті 64 Конституції. Водночас, якщо в КСУ будуть надходити якісь документи щодо цього, то вони мають пройти перевірки на пропорційність тих чи інших обмежень, які встановлюються в умовах воєнного стану", – пише нардеп.

Гончаренко додав, що кандидатка на посаду судді КС Юлія Кириченко фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, неконституційна.

"Я знову поставив питання щодо заборони виїзду громадянам за кордон.

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному свободу пересування, включно з правом вільно залишати територію країни — за винятком обмежень, установлених законом.

Нині ж обмеження на виїзд запроваджені постановою Кабінету Міністрів, а не законом. Відповідно, такі обмеження є неконституційними і фактично незаконними.

На що мені відповіла Кириченко:

Відповідно до статті 64 Конституції України, дійсно, свобода пересування може бути обмежена — але лише з об’єктивною метою і на підставі закону.

Якщо ж обмеження права на виїзд встановлюється підзаконним актом під час воєнного стану, то постає питання щодо його конституційності.

У такому випадку необхідно звертатися до Конституційного Суду України для перевірки відповідності такого акту Конституції.

Тобто, у своїй відповіді кандидатка фактично визнала, що чинна заборона на виїзд, встановлена постановою уряду, не має конституційних підстав", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні діяли схеми незаконно перетину державного кордону чоловіками мобілізаційного віку. До деяких схем причетні прикордонники. У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили незаконні схеми та організаторів так званих “безпечних маршрутів” для чоловіків.