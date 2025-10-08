logo

BTC/USD

122961

ETH/USD

4502.17

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы В Раде обратились к судьям о запрете выезда мужчин: что ответили нардепам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде обратились к судьям о запрете выезда мужчин: что ответили нардепам

Будет ли в Конституционном суде решаться вопрос о неконституционности запрета на пересечение границы мужчинам 23-60 лет – нардеп опубликовал ответ

8 октября 2025, 14:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня в Верховной Раде во время выступления кандидатов на должность судьи в Конституционный суд Украины, народный депутат Алексей Гончаренко задал им вопрос о неконституционности запрета на пересечение границы мужчинам 23-60 лет.

В Раде обратились к судьям о запрете выезда мужчин: что ответили нардепам

В Раде обратились к судьям о запрете выезда мужчин: что ответили нардепам

Кандидатка на должность судьи в Конституционный суд Украины Оксана Клименко, по словам нардепа, ответила не достаточно четко.

"Говорит, что ограничения прав и свобод человека и гражданина могут быть в соответствии со статьей 64 Конституции. В то же время, если в КСУ будут поступать какие-то документы по этому поводу, то они должны пройти проверки на пропорциональность тех или иных ограничений, устанавливаемых в условиях военного положения", – пишет нардеп.

Гончаренко добавил, что кандидат на должность судьи КС Юлия Кириченко фактически признала , что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, неконституционный.

"Я снова задал вопрос о запрете выезда гражданам за границу.

Статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому свободу передвижения, включая право свободно покидать территорию страны — за исключением ограничений, установленных законом.

В настоящее время ограничения на выезд введены постановлением Кабинета Министров, а не законом. Соответственно, такие ограничения неконституционны и фактически незаконны.

На что мне ответила Кириченко:

Согласно статье 64 Конституции Украины, действительно, свобода передвижения может быть ограничена — но только в объективных целях и на основании закона.

Если же ограничение права на выезд устанавливается подзаконным актом во время военного положения, то возникает вопрос о его конституционности.

В таком случае необходимо обращаться в Конституционный суд Украины для проверки соответствия такого акта Конституции.

То есть, в своем ответе кандидат фактически признала, что действующий запрет на выезд, установленный постановлением правительства, не имеет конституционных оснований", — подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине действовали схемы незаконно пересечения государственной границы мужчинами мобилизационного возраста. К некоторым схемам причастны пограничники. В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили незаконные схемы и организаторов так называемых "безопасных маршрутов" для мужчин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости