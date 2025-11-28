Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою терміново звільнити голову Офісу Президента України Андрія Єрмака, у якого сьогодні НАБУ і САП проводять обшуки вдома.

У Раді зробили заяву щодо відставки Єрмака

"Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці, Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням. Не треба: ▪ Чекати поки українці дотиснуть це рішення ▪ Поки Єрмак отримає підозру ▪ Поки суд обере справедливе покарання Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки. І не тільки ж в Козині, правда?" – звертається до Зеленського Железняк.

Він наголошує, що всі спроби відтягнути це рішення підірвуть довіру українців.

"Будь-яка інша спроба заговорити це рішення, відтягнути, призначити Єрмака ще в 100500 груп перемовин, переставити на іншу посаду — це просто буде прямий удар по тій крихті довіри громадян, яка ще є у суспільства. Включно до Вас. Прийміть самостійно єдиний правильний вибір. З яким Ви затягнули, як мінімум вже декілька років. Єрмак має піти. Негайно і назавжди з українського державного управління", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП прийшли з обшуками додому до глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. В іноземних ЗМІ вже заявили, що обшуки пов’язані з операцією "Мідас" щодо розкрадань в енергетиці України.

Сам керівник ОП Андрій Єрмак дав коментар стосовно слідчих дій НАБУ і САП у соцмережах:

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння".