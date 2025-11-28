Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно уволить главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, у которого сегодня НАБУ и САП проводят обыски дома.

В Раде сделали заявление об отставке Ермака

"После всего объема коррупции, циничного хищения на энергетике и защитнике, Вы совершенно не имеете никакого права тянуть с этим решением. Не надо: ▪ Ждать пока украинцы дожмут это решение ▪ Пока Ермак получит подозрение ▪ Пока суд изберет справедливое наказание Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Уволить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто потом строил себе на эти деньги имения. И не только в Козине, правда?" – обращается к Зеленскому Железняк.

Он отмечает, что все попытки оттянуть это решение подорвут доверие украинцев.

"Любая другая попытка заговорить это решение, оттянуть, назначить Ермака еще в 100 500 групп переговоров, переставить на другую должность – это просто будет прямой удар по той крохе доверия граждан, которая еще есть у общества. Включая Вас. Примите самостоятельно единственный правильный выбор. С которым Вы затянули, как минимум уже несколько лет. Ермак должен уйти. Немедленно и навсегда из украинского государственного управления", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП пришли с обысками домой к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. В иностранных СМИ уже заявили, что обыски связаны с операцией "Мидас" по хищениям в энергетике Украины.

Сам руководитель ОП Андрей Ермак дал комментарий по поводу следственных действий НАБУ и САП в соцсетях:

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие".