Народний депутат України Дмитро Разумков зробив заяву про те, що закон в Україні має бути однаковим для усіх – в тому числі для студії "Квартал 95", співвласником якої є фігурант у справі щодо корупційних схем в енергетиці Тимур Міндіч.

У Раді вимагають запровадити санкції проти «95 кварталу»

"Якщо власник компанії потрапляє під санкції, то це стосується і його бізнесу. Так було з усіма підсанкційними особами. Це передбачають закони, які приймалися цією ж владою.

Тимур Міндіч, який фігурує у розслідуванні про розкрадання коштів на захисті енергетики, разом із родиною Зеленських є співвласником студії "Квартал 95".

І якщо влада вводить проти нього санкції, то під них має підпадати і "Квартал". Інакше — це подвійні стандарти. Бо коли йдеться про "чужих", це працює миттєво!

І всі заяви "95 кварталу" про те, що Міндіч нібито не впливає на контент чи редакційну політику, не мають жодного значення. Значення має не "вплив", а власність. І тут закон чітко визначає: якщо особа під санкціями, то його бізнес — теж!", – наголошує політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у студії "Квартал 95" прокоментували зв'язок із Міндічем: "Співвласник юридично пов’язаний із Студією, але не бере участі в діяльності й не впливає на рішення команди".

У команді заявили, що "Квартал 95" — не одна людина, а бренд і велика команда, яка займається винятково виробництвом аудіо-візуального контенту.

"У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", – йдеться в повідомленні.

Студія "Квартал 95" закликала не використовувати її бренд "у спекулятивних чи політизованих контекстах" на тлі розслідування ймовірної корупції в енергетиці.