Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сделал заявление о том, что закон в Украине должен быть одинаковым для всех – в том числе для студии "Квартал 95", совладельцем которой является фигурант по делу о коррупционных схемах в энергетике Тимур Миндич.

В Раде требуют ввести санкции против «95 квартала»

"Если владелец компании подпадает под санкции, то это касается и его бизнеса. Так было со всеми подсанкционными лицами. Это предусматривают законы, принимаемые этой же властью.

Тимур Миндич, фигурирующий в расследовании о хищении средств на защите энергетики, вместе с семьей Зеленских является совладельцем студии "Квартал 95".

И если власти вводят против него санкции, то под них должен подпадать и "Квартал". Иначе это двойные стандарты. Ибо когда речь идет о "чужих", это работает мгновенно!

И все заявления "95 квартала" о том, что Миндич якобы не влияет на контент или редакционную политику, не имеют никакого значения. Значение имеет не влияние, а собственность. И здесь закон четко определяет: если лицо под санкциями, то его бизнес тоже!", – отмечает политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в студии "Квартал 95" прокомментировали связь с Миндичем: "Совладелец юридически связан со Студией, но не участвует в деятельности и не влияет на решение команды".

В команде заявили, что "Квартал 95" — не один человек, а бренд и большая команда, занимающаяся исключительно производством аудио-визуального контента.

"В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям. Просим не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах", – говорится в сообщении.

Студия "Квартал 95" призвала не использовать ее бренд "в спекулятивных или политизированных контекстах" на фоне расследования предполагаемой коррупции в энергетике.