У Раді відреагували на спробу замаху на Міндіча: що порадили другу Зеленського

Кречмаровская Наталия
У середу, 10 грудня, стало відомо, що в Ізраїлі було скоєно спробу замаху на Тимура Міндіча.
Народний депутат Дмитро Чорний прокоментував інформацію та дав пораду Міндічу. За його словами, історія з гучними та сенсаційними заголовками про “замах” на Міндіча в Ізраїлі — це ніщо інше, як розминка перед виборами, вірогідність яких ледь-ледь замайоріла на горизонті. Політик спрогнозував, що під час самої кампанії “ми почуємо ще й не такі історії”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на плівках НАБУ у так званій справі Міндіча згадуються п'ятеро народних депутатів. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
“Це Анна Скороход, Сергій Нагорняк, Юрій Кісєль, Олександр Сова та Григорій Мамка. Зокрема, підозрювані з бекофісу Міндіча обговорюють, що можуть через Скороход і Нагорняка надсилати потрібні запити. Ось цитата підозрюваного Миронюка: "Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатский запрос", — повідомляють у ЦПК.
Зазначається, що сам Міндіч та його співрозмовник також згадують про депутатів Кісєля та Сову, які входять до якоїсь "команди".
У ЦПК повідомили, що на записах також йдеться про те, що представники злочинної групи мали вплив на членів ТСК з питань енергетики, однак конкретні прізвища поки що не оприлюднені.