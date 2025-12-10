logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали У Раді відреагували на спробу замаху на Міндіча: що порадили другу Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді відреагували на спробу замаху на Міндіча: що порадили другу Зеленського

Народний депутат Чорний назвав “замах” на Міндіча розминкою перед виборами

10 грудня 2025, 22:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У середу, 10 грудня, стало відомо, що в Ізраїлі було скоєно спробу замаху на Тимура Міндіча. 

У Раді відреагували на спробу замаху на Міндіча: що порадили другу Зеленського

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Чорний прокоментував інформацію та дав пораду Міндічу. За його словами, історія з гучними та сенсаційними заголовками про “замах” на Міндіча в Ізраїлі — це ніщо інше, як розминка перед виборами, вірогідність яких ледь-ледь замайоріла на горизонті. Політик спрогнозував, що під час самої кампанії “ми почуємо ще й не такі історії”.

“Щодо самого Міндіча. Якщо ж він справді хоче довести свою "правоту" то шлях у нього лише один: набратися сміливості та повернутися в Україну. Далі суд і процес, який гарантував би йому значно більшу безпеку, ніж безкінечні переховування та біга”, — зазначив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на плівках НАБУ у так званій справі Міндіча згадуються п'ятеро народних депутатів. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. 

“Це Анна Скороход, Сергій Нагорняк, Юрій Кісєль, Олександр Сова та Григорій Мамка. Зокрема, підозрювані з бекофісу Міндіча обговорюють, що можуть через Скороход і Нагорняка надсилати потрібні запити. Ось цитата підозрюваного Миронюка: "Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатский запрос", — повідомляють у ЦПК. 

Зазначається, що сам Міндіч та його співрозмовник також згадують про депутатів Кісєля та Сову, які входять до якоїсь "команди".

У ЦПК повідомили, що на записах також йдеться про те, що представники злочинної групи мали вплив на членів ТСК з питань енергетики, однак конкретні прізвища поки що не оприлюднені. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/bm.ukraine/posts/pfbid0CRpaCJUAWsqhY54VAPre5JiqPjpDy34rwoKwAqgEikwGrpm5gpVEU3b1Lm7EpwYwl
Теги:

Новини

Всі новини