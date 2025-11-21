logo_ukra

Стало відомо, хто з народних депутатів згадується на "плівках Міндіча"
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, хто з народних депутатів згадується на “плівках Міндіча”

У Центрі протидії корупції назвали народних депутатів, хто фігурує на “плівках Міндіча”

21 листопада 2025, 20:04
На плівках НАБУ у так званій справі Міндіча згадуються п'ятеро народних депутатів. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. 

Стало відомо, хто з народних депутатів згадується на “плівках Міндіча”

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

“Це Анна Скороход, Сергій Нагорняк, Юрій Кісєль, Олександр Сова та Григорій Мамка. Зокрема, підозрювані з бекофісу Міндіча обговорюють, що можуть через Скороход і Нагорняка надсилати потрібні запити. Ось цитата підозрюваного Миронюка: "Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатский запрос", — повідомляють у ЦПК.

Зазначається, що сам Міндіч та його співрозмовник також згадують про депутатів Кісєля та Сову, які входять до якоїсь "команди".

“На записах також йдеться про те, що представники злочинної групи мали вплив на членів ТСК з питань енергетики, однак конкретні прізвища поки що не оприлюднені. Майже всі ці депутати голосували за знищення НАБУ і САП. Майже всі голосували за корупційну аферу з болгарськими реакторами”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча. 

Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Центр протидії корупції. 

У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському.

Цукерман на це відповів: "А ты говорил, что никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе". Галущенко запитав, що саме Міндіч написав Зеленському. Міндіч відповів: "Что Гера (Галущенко) хочет с тобой поговорить.




Джерело: https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid02ytgr6rHxR9ycqK7H4a1Qcr6gd7TDEoD9oKtKSuRTwb1J4iRojfpEK9q3w4Dma7Gpl
