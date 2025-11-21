Стало известно, кто из народных депутатов упоминается на "пленках Миндича"

На пленках НАБУ по так называемому делу Миндича упоминаются пятеро народных депутатов. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Это Анна Скороход, Сергей Нагорняк, Юрий Кисель, Александр Сова и Григорий Мамка. В частности, подозреваемые по бекофису Миндича обсуждают, что могут через Скороход и Нагорняка посылать нужные запросы. Вот цитата подозреваемого Миронюка: "Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатский запрос", — сообщают в ЦПК.

Отмечается, что сам Миндич и его собеседник также упоминают депутатов Киселя и Сову, которые входят в какую-то "команду".

"На записях также говорится, что представители преступной группы оказали влияние на членов ВСК по вопросам энергетики, однако конкретные фамилии пока не обнародованы. Почти все эти депутаты голосовали за уничтожение НАБУ и САП. Почти все голосовали за коррупционную аферу с болгарскими реакторами", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.

Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции.

В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому.

Цукерман на это ответил: "А ты говорил, что никто с тобой не разговаривает, а тут на тебя". Галущенко спросил, что именно Миндич написал Зеленскому. Миндич ответил: "Что Гера (Галущенко) хочет с тобой поговорить".



