В Раде отреагировали на попытку покушения на Миндича: что посоветовали другу Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В среду, 10 декабря, стало известно, что в Израиле была предпринята попытка покушения на Тимура Миндича.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Черный прокомментировал информацию и дал совет Миндичу. По его словам, история с громкими и сенсационными заголовками о "покушении" на Миндича в Израиле — это ничто иное, как разминка перед выборами, вероятность которых только появилась на горизонте. Политик спрогнозировал, что во время самой кампании "мы услышим еще не такие истории".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на пленках НАБУ по так называемому делу Миндича упоминаются пятеро народных депутатов. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
"Это Анна Скороход, Сергей Нагорняк, Юрий Кисель, Александр Сова и Григорий Мамка. В частности, подозреваемые по бекофису Миндича обсуждают, что могут через Скороход и Нагорняка посылать нужные запросы. Вот цитата подозреваемого Миронюка: "Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатский запрос", – сообщают в ЦПК.
Отмечается, что сам Миндич и его собеседник также упоминают о депутатах Киселе и Сове, которые входят в какую-то "команду".
В ЦПК сообщили, что на записях также говорится, что представители преступной группы оказали влияние на членов ВСК по вопросам энергетики, однако конкретные фамилии пока не обнародованы.