В Раде отреагировали на попытку покушения на Миндича: что посоветовали другу Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде отреагировали на попытку покушения на Миндича: что посоветовали другу Зеленского

Народный депутат Черный назвал "покушение" на Миндича разминкой перед выборами

10 декабря 2025, 22:29
Автор:
Кречмаровская Наталия

В среду, 10 декабря, стало известно, что в Израиле была предпринята попытка покушения на Тимура Миндича.

В Раде отреагировали на попытку покушения на Миндича: что посоветовали другу Зеленского

Народный депутат Дмитрий Черный прокомментировал информацию и дал совет Миндичу. По его словам, история с громкими и сенсационными заголовками о "покушении" на Миндича в Израиле — это ничто иное, как разминка перед выборами, вероятность которых только появилась на горизонте. Политик спрогнозировал, что во время самой кампании "мы услышим еще не такие истории".

"Относительно самого Миндича. Если же он действительно хочет доказать свою "правоту", то путь у него только один: набраться смелости и вернуться в Украину. Далее суд и процесс, который гарантировал бы ему значительно большую безопасность, чем бесконечные бега", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на пленках НАБУ по так называемому делу Миндича упоминаются пятеро народных депутатов. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Это Анна Скороход, Сергей Нагорняк, Юрий Кисель, Александр Сова и Григорий Мамка. В частности, подозреваемые по бекофису Миндича обсуждают, что могут через Скороход и Нагорняка посылать нужные запросы. Вот цитата подозреваемого Миронюка: "Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатский запрос", – сообщают в ЦПК.

Отмечается, что сам Миндич и его собеседник также упоминают о депутатах Киселе и Сове, которые входят в какую-то "команду".

В ЦПК сообщили, что на записях также говорится, что представители преступной группы оказали влияние на членов ВСК по вопросам энергетики, однако конкретные фамилии пока не обнародованы.




Источник: https://www.facebook.com/bm.ukraine/posts/pfbid0CRpaCJUAWsqhY54VAPre5JiqPjpDy34rwoKwAqgEikwGrpm5gpVEU3b1Lm7EpwYwl
