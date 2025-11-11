У Раді вибухнули нищівною критикою: працівники ТЦК пробили “чергове дно”

Народний депутат України Олексій Гончаренко продовжує критикувати дії працівників ТЦК та розповідає про шокуючі випадки бусифікації.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Політик повідомив, що отримав повідомлення про бусифікацію співробітника ДСНС у Дніпрі. При цьому, як наголосив народний депутат, у нього була бронь.

“ТЦК Собороного району міста Дніпро. Ви там подуріли чи що?”, — розкритикував дії працівників ТЦК народний депутат.

Гончаренко розповів, що хлопця бусифікували через те, що не підтягнулась в Резерві відстрочка. При цьому за пів години до ТЦК прибули співробітники ДСНС, які надали всі документи, але, як розповів політик, їх просто послали. Гончаренко повідомив, що хлопця вже відправили в військову частину.

“Що взагалі відбувається? Давайте ще бусифікуємо всіх ДСНСників і що далі? ТЦК поїде пожежі гасити після прильотів? Чи рятувати людей з-під завалів? Одні гроші мільйонами пиздять, інші людей на вулицях викрадають. Оце життя! Дякуємо Зеленському!”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Дмитра Разумкова, ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що будуть розбиратися на Тимчасовій слідчій комісії.

Нардеп розповів, що часто з'являються історії про свавілля Територіальних центрів комплектування. Частину таких випадків, за словами нардепа, розглядають на засіданнях Тимчасової слідчої комісії, але щоразу представники ТЦК звітують, що “все законно і правильно”.

Разумков розповів, що перевірив один з блокпостів у Києві та поділився своїм враженням від спілкування з працівниками ТЦК.



