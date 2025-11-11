logo

В Раде разразились сокрушительной критикой: работники ТЦК пробили "очередное дно"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде разразились сокрушительной критикой: работники ТЦК пробили "очередное дно"

Народный депутат Гончаренко рассказал, что в Днепре бусифицировали сотрудника ГСЧС

11 ноября 2025, 12:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко продолжает критиковать действия работников ТЦК и рассказывает о шокирующих случаях бусификации.

В Раде разразились сокрушительной критикой: работники ТЦК пробили "очередное дно"

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Политик отметил, что получил сообщение о бусификации сотрудника ГСЧС в Днепре. При этом, по словами народного депутата, у него была бронь.

"ТЦК Соборного района города Днепр. Вы там обалдели что ли?", — раскритиковал действия работников ТЦК народный депутат.

Гончаренко рассказал, что парня бусифицировали из-за того, что не подтянулась в Резерве отсрочка. При этом через полчаса в ТЦК прибыли сотрудники ГСЧС, предоставившие все документы, но, как рассказал политик, их просто послали. Гончаренко сообщил, что парня уже отправили в воинскую часть.

"Что вообще происходит? Давайте еще бусифицируем всех ГСЧСников и что дальше? ТЦК поедет пожары тушить после прилетов? Или спасать людей из-под завалов? Одни деньги миллионами пиздят, другие людей на улицах похищают. Вот это жизнь! Спасибо Зеленскому!", — резюмировал народный депутат.

В Раде разразились сокрушительной критикой: работники ТЦК пробили ”очередное дно” - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Дмитрия Разумкова, ТЦК — это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что будут разбираться на Временной следственной комиссии.

Нардеп рассказал, что часто появляются истории о произволе Территориальных центров комплектования. Часть таких случаев, по словам нардепа, рассматривают на заседаниях Временной следственной комиссии, но каждый раз представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно".

Разумков рассказал, что проверил один из блокпостов в Киеве и поделился своим впечатлением от общения с работниками ТЦК.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50682
