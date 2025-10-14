logo_ukra

BTC/USD

111008

ETH/USD

3955.87

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали У Раді шоковані: в армії чекають рішень від Парламенту, а важливі законопроєкти — на паузі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді шоковані: в армії чекають рішень від Парламенту, а важливі законопроєкти — на паузі

Разумков наголошує, що в армії мають бути чіткі терміни служби

14 жовтня 2025, 16:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Профільний Комітет з нацбезпеки місяцями і навіть роками не розглядає законопроєкти про терміни служби, про ротацію, про підтримку військових. Про це заявив народний депутат України Дмитро Разумков.

У Раді шоковані: в армії чекають рішень від Парламенту, а важливі законопроєкти — на паузі

У Раді шоковані: в армії чекають рішень від Парламенту, а важливі законопроєкти — на паузі

"Якщо комітет не виконує свою роботу і блокує важливі ініціативи, я буду робити все, щоб ці норми були враховані хоча б в інших, пов’язаних з обороною, законопроєктах.

Під час розгляду в сесійній залі одного з оборонних законопроєктів, наполягав на своїх правках, які стосуються захисту прав військовослужбовців. Представники комітету, щоб уникнути відповіді на незручні запитання, починають розповідати про Регламент.

Але чомусь про нього забувають, коли законопроєкти роками лежать без розгляду! І точно ніхто не згадував про Регламент, коли в ніч перед голосуванням закону про мобілізацію його текст повністю переписали і прибрали звідти норму про терміни служби!" – наголошує нардеп.

Він зазначив, що якщо хтось у комітетах "втомився" працювати — вони можуть помінятись місцями з тими, хто зараз під Куп’янськом, у Запоріжжі чи на Донеччині.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала військовому керівництву обрати в тилу нову лінії оборони та нормально її підготувати, тому що, на її думку, оборона на лінії зіткнення давно провалена, а росіяни продовжують просуватися вглиб України.

"У Дніпропетровській області росія продовжує наступ і наближається до міста Покровське, яке є подальшим напрямком на Павлоград і Дніпро. Як вважаєте, чому Покровське не підготовлене до оборони??? У Сирського думали, що росія не перетне адміністративну межу Дніпропетровської області?... Так ось, вони вже зовсім усередині області. Де бравурні обурення, які були на мої публікації про небезпеку?" – обурюється нардепка.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини