Профільний Комітет з нацбезпеки місяцями і навіть роками не розглядає законопроєкти про терміни служби, про ротацію, про підтримку військових. Про це заявив народний депутат України Дмитро Разумков.

У Раді шоковані: в армії чекають рішень від Парламенту, а важливі законопроєкти — на паузі

"Якщо комітет не виконує свою роботу і блокує важливі ініціативи, я буду робити все, щоб ці норми були враховані хоча б в інших, пов’язаних з обороною, законопроєктах. Під час розгляду в сесійній залі одного з оборонних законопроєктів, наполягав на своїх правках, які стосуються захисту прав військовослужбовців. Представники комітету, щоб уникнути відповіді на незручні запитання, починають розповідати про Регламент. Але чомусь про нього забувають, коли законопроєкти роками лежать без розгляду! І точно ніхто не згадував про Регламент, коли в ніч перед голосуванням закону про мобілізацію його текст повністю переписали і прибрали звідти норму про терміни служби!" – наголошує нардеп.

Він зазначив, що якщо хтось у комітетах "втомився" працювати — вони можуть помінятись місцями з тими, хто зараз під Куп’янськом, у Запоріжжі чи на Донеччині.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала військовому керівництву обрати в тилу нову лінії оборони та нормально її підготувати, тому що, на її думку, оборона на лінії зіткнення давно провалена, а росіяни продовжують просуватися вглиб України.

"У Дніпропетровській області росія продовжує наступ і наближається до міста Покровське, яке є подальшим напрямком на Павлоград і Дніпро. Як вважаєте, чому Покровське не підготовлене до оборони??? У Сирського думали, що росія не перетне адміністративну межу Дніпропетровської області?... Так ось, вони вже зовсім усередині області. Де бравурні обурення, які були на мої публікації про небезпеку?" – обурюється нардепка.