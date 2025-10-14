В Раде в шоке: в армии ждут решений от Парламента, а важные законопроекты — на паузе

Профильный Комитет по нацбезопасности месяцами и даже годами не рассматривает законопроекты о сроках службы, о ротации, о поддержке военных. Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

В Раде шокированы: в армии ждут решений от Парламента, а важные законопроекты — на паузе

"Если комитет не выполняет свою работу и блокирует важные инициативы, я буду делать все, чтобы эти нормы были учтены хотя бы в других, связанных с обороной, законопроектах. При рассмотрении в сессионном зале одного из оборонных законопроектов настаивал на своих правках, касающихся защиты прав военнослужащих. Представители комитета, чтобы избежать ответа на неудобные вопросы, начинают рассказывать о Регламенте . Но почему-то о нем забывают, когда законопроекты годами лежат без рассмотрения! И точно никто не упоминал о Регламенте, когда в ночь перед голосованием закона о мобилизации его текст полностью переписали и убрали оттуда норму о сроках службы!" – подчеркивает нардеп.

Он отметил, что если кто-то в комитетах "устал" работать — они могут поменяться местами с теми, кто сейчас находится под Купянском, в Запорожье или Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Марьяна Безуглая предложила военному руководству выбрать в тылу новую линии обороны и нормально ее подготовить, потому что, по ее мнению, оборона на линии столкновения давно провалена, а россияне продолжают продвигаться вглубь Украины.

"В Днепропетровской области россия продолжает наступление и приближается к городу Покровское, который является дальнейшим направлением на Павлоград и Днепр. Как считаете, почему Покровское не готово к обороне??? У Сырского думали, что россия не пересечет административную границу Днепропетровской области?... Так вот, они уже совсем внутри области. Где бравурные возмущения, которые были на мои публикации об опасности?" — возмущается нардепка.