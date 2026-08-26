У Раді шоковані: своєю пасивністю ми знищуємо Україну

Українське підприємництво опинилося у пастці між фіскальним тиском з боку держави та щоденною загрозою фізичного знищення через бойові дії. Народний депутат та лідер об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков різко розкритикував поточний економічний курс уряду, звинувативши керівництво країни у відсутності реальної допомоги прифронтовій та постраждалій інфраструктурі.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Влада не припиняє шукати способи вчергове "общипати гуся", — емоційно констатував політик, коментуючи нові фіскальні ініціативи. — Знову говорять про нові податки для ФОПів, знову намагаються оподаткувати закордонні посилки".

За його словами, чергову спробу посилити навантаження на громадян наразі намагаються кулуарно реалізувати через зміни до Митного кодексу. Нардеп наголосив, що урядові залякування про неминучий крах бюджету часто виявляються маніпуляціями, навівши як приклад терміново ухвалений закон про оподаткування вживаних речей та цифрових платформ, який Президент досі не підписав, попри прогнози про "катастрофу".

Парламентар підкреслив, що закриття підприємств завдасть державі значно більших збитків, ніж надання їм тимчасових послаблень.

"Сьогодні український бізнес опинився між двома ударами", — зауважив Разумков, деталізуючи щоденні виклики.

Поки великі та малі підприємці намагаються вижити під постійним податковим пресингом, російські ракети й безпілотники руйнують їхні виробничі потужності, логістичні центри та склади з товарами. Депутат висловив обурення тим, що через два тижні після останнього масованого обстрілу Верховна Рада так і не винесла на розгляд жодного кроку для порятунку постраждалого приватного сектору.

У якості вирішення проблеми опозиційне об'єднання зареєструвало у парламенті альтернативні законопроєкти під номерами 15511 та 15512.

"Перший передбачає дати підприємствам можливість сплачувати на 50% менше податків", — пояснив автор ініціативи, уточнивши, що така пільга має діяти до моменту, поки бізнес не покриє бодай половину зафіксованих збитків від російських атак.

Другий документ пропонує переспрямувати фінансування з урядової програми "Національний кешбек" безпосередньо на компенсацію втраченого через обстріли майна. Разумков підсумував, що якщо держава не піде на компроміс, завтра просто не буде кому наповнювати бюджет та фінансувати Збройні Сили України.

Нагадаємо, потал "Коментарі" писав, що антикорупційні органи в Україні "стали законом самі для себе" і фактично отримали можливість самостійно визначати, коли і яким чином втручатися у політичні процеси. У результаті НАБУ, САП та ВАКС ризикують стати "паралельним урядом", — про це йдеться у матеріалі впливового британського видання The Economist.