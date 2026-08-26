«Це політична зброя». Антикорупційні органи в Україні можуть перетворитися на «паралельний уряд» — The Economist

Антикорупційні органи в Україні "стали законом самі для себе" і фактично отримали можливість самостійно визначати, коли і яким чином втручатися у політичні процеси. У результаті НАБУ, САП та ВАКС ризикують стати "паралельним урядом", — про це йдеться у матеріалі впливового британського видання The Economist.

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Видання зазначає, що за останні роки тріумвірат НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду перетворився на окремий політичний центр впливу.

"А нтикорупційні органи "стали законом самі для себе" і фактично отримали можливість самостійно визначати, коли і яким чином втручатися у політичні процеси. По суті, це паралельний уряд", - йдеться в матеріалі The Economist.

Видання звертає увагу, що занепокоєння політизацією НАБУ висловлюють навіть люди, близькі до самого Бюро. Особливу небезпеку, йдеться в статті, створює величезний масив інформації, до якого мають доступ антикорупційні органи.

"Закон дав їм доступ до найінтимніших моментів політики та життя людей. Небезпека в тому, що це перетворюється на політичну зброю", - пише видання.

The Economist наголошує, що така діяльність антикорупційних органів стає особливо гострою у критичний для країни момент. Україна входить у п'яту воєнну зиму значно вразливішою, ніж у попередні роки, з обмеженими запасами ракет для протиповітряної оборони. Водночас Росія посилює удари по українській інфраструктурі та цивільному бізнесу. Всі ці проблеми можуть накластися одна на одну, створивши для України нову кризу, — пише видання.

Як відомо, ряд країн ЄС відмовились від антикорупційних органів як таких, що перетворилися на суто політичний інструмент. Так, Польща у 2026 році ухвалила рішення про повну ліквідацію Центрального антикорупційного бюро (CBA) через втрату суспільної довіри та перетворення органу на інструмент політичної боротьби. За цих причин ряд європейських держав Німеччина, Франція, Швеція відмовились від "антикорупційних бюро" на кшталт українських чи польських.