Антикоррупционные органы в Украине "стали законом сами для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. В результате НАБУ, САП и ВАКС рискуют стать "параллельным правительством", - говорится в материале влиятельного британского издания The Economist.

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Издание отмечает, что за последние годы триумвират НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда превратился в отдельный политический центр влияния.

" Антикоррупционные органы "стали законом сами для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. По сути это параллельное правительство", - говорится в материале The Economist.

Издание обращает внимание, что беспокойство политизацией НАБУ выражают даже люди, близкие к самому Бюро. О сомнительной опасности , говорится в статье, создает огромный массив информации, к которому имеют доступ антикоррупционные органы.

"Закон дал им доступ к самым интимным моментам политики и жизни людей. Опасность в том, что это превращается в политическое оружие", – пишет издание.

The Economist отмечает, что такая деятельность антикоррупционных органов становится особенно острой в критический для страны момент. Украина входит в пятую военную зиму значительно более уязвимой, чем в предыдущие годы, с ограниченными запасами ракет для противовоздушной обороны. В то же время, Россия усиливает удары по украинской инфраструктуре и гражданскому бизнесу. Все эти проблемы могут наложиться друг на друга, создав для Украины и новый кризис , — пишет издание.

Как известно, ряд стран ЕС отказались от антикоррупционных органов как превратившихся в чисто политический инструмент. Так, Польша в 2026 году приняла решение о полной ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) из-за утраты общественного доверия и превращения органа в инструмент политической борьбы. По этим причинам ряд европейских государств Германия, Франция, Швеция отказались от "антикоррупционных бюро" типа украинских или польских.