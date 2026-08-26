Украинское предпринимательство оказалось в ловушке между фискальным давлением со стороны государства и ежедневной угрозой физического уничтожения из-за боевых действий. Народный депутат и лидер объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков подверг резкой критике текущий экономический курс правительства, обвинив руководство страны в отсутствии реальной помощи прифронтовой и пострадавшей инфраструктуре.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Власть не прекращает искать способы в очередной раз "общипать гуся", — эмоционально констатировал политик, комментируя новые фискальные инициативы. — Снова говорят о новых налогах для ФЛП, снова пытаются обложить зарубежные посылки".

По его словам, очередную попытку усилить нагрузку на граждан пытаются кулуарно реализовать из-за изменений в Таможенный кодекс. Нардеп подчеркнул, что правительственные запугивания о неизбежном крахе бюджета часто оказываются манипуляциями, приведя в пример срочно принятый закон о налогообложении вещей и цифровых платформ, который Президент до сих пор не подписал, несмотря на прогнозы о "катастрофе".

Парламентарий подчеркнул, что закрытие предприятий нанесет государству значительно большие убытки, чем предоставление им временных послаблений.

"Сегодня украинский бизнес оказался между двумя ударами", — отметил Разумков, детализируя ежедневные вызовы.

Пока крупные и малые предприниматели пытаются выжить под постоянным налоговым прессингом, российские ракеты и беспилотники разрушают производственные мощности, логистические центры и склады с товарами. Депутат выразил возмущение тем, что через две недели после последнего массированного обстрела Верховная Рада так и не вынесла на рассмотрение никаких шагов для спасения пострадавшего частного сектора.

В качестве решения проблемы оппозиционное объединение зарегистрировало в парламенте альтернативные законопроекты под номерами 15511 и 15512.

"Первый предполагает дать предприятиям возможность платить на 50% меньше налогов", — пояснил автор инициативы, уточнив, что такая льгота должна действовать до того момента, пока бизнес не покроет хотя бы половину зафиксированных убытков от российских атак.

Второй документ предлагает перенаправить финансирование из правительственной программы "Национальный кэшбек" непосредственно на компенсацию потерянного из-за обстрелов имущества. Разумков подытожил, что если государство не пойдет на компромисс, завтра просто некому будет наполнять бюджет и финансировать Вооруженные Силы Украины.

Напомним, потол "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы в Украине "стали законом сами для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. В результате НАБУ, САП и ВАКС рискуют стать "параллельным правительством", — говорится в материале влиятельного британского издания The Economist.