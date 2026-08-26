В Раде шокированы: своей пассивностью мы уничтожаем Украину

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Недилько Ксения
Украинское предпринимательство оказалось в ловушке между фискальным давлением со стороны государства и ежедневной угрозой физического уничтожения из-за боевых действий. Народный депутат и лидер объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков подверг резкой критике текущий экономический курс правительства, обвинив руководство страны в отсутствии реальной помощи прифронтовой и пострадавшей инфраструктуре.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его словам, очередную попытку усилить нагрузку на граждан пытаются кулуарно реализовать из-за изменений в Таможенный кодекс. Нардеп подчеркнул, что правительственные запугивания о неизбежном крахе бюджета часто оказываются манипуляциями, приведя в пример срочно принятый закон о налогообложении вещей и цифровых платформ, который Президент до сих пор не подписал, несмотря на прогнозы о "катастрофе".
Парламентарий подчеркнул, что закрытие предприятий нанесет государству значительно большие убытки, чем предоставление им временных послаблений.
Пока крупные и малые предприниматели пытаются выжить под постоянным налоговым прессингом, российские ракеты и беспилотники разрушают производственные мощности, логистические центры и склады с товарами. Депутат выразил возмущение тем, что через две недели после последнего массированного обстрела Верховная Рада так и не вынесла на рассмотрение никаких шагов для спасения пострадавшего частного сектора.
В качестве решения проблемы оппозиционное объединение зарегистрировало в парламенте альтернативные законопроекты под номерами 15511 и 15512.
Второй документ предлагает перенаправить финансирование из правительственной программы "Национальный кэшбек" непосредственно на компенсацию потерянного из-за обстрелов имущества. Разумков подытожил, что если государство не пойдет на компромисс, завтра просто некому будет наполнять бюджет и финансировать Вооруженные Силы Украины.
Напомним, потол "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы в Украине "стали законом сами для себя" и фактически получили возможность самостоятельно определять, когда и каким образом вмешиваться в политические процессы. В результате НАБУ, САП и ВАКС рискуют стать "параллельным правительством", — говорится в материале влиятельного британского издания The Economist.