У Верховній Раді знову продовжили терміни дії військового стану та мобілізації. Проте народний депутат від фракції "Європейська солідарність" виступив проти мобілізації, через те, що в законі досі не визначено чіткі терміни служби для військовослужбовців. Тобто зараз, коли людина потрапляє на фронт, вона точно не знає, коли зможе припинити воювати і та повернутися додому, якщо виживе.

У Раді шоковані: «навіть бусифікація не допомагає»

"Ну і чого ви досягли? Зараз всі жаліються, що не можуть встановити кінцеві терміни служби, бо навіть бусифікація не допомагає ефективно мобілізувати людей, бо ніхто не хоче йти в армію. Звісно не хоче йти, бо це не армія, службою у якій можна пишатися, а рабство, у яке масово заганяють людей. Що тут сказати, навіть у в'язниці є терміни, а у війську — НІ!" – наголошує нардеп.

Він зазначає, що прямо зараз потрібно боротися з цими причинами, доки ще не пізно, і зробити всього 4 кроки:

1. Ввести терміни служби.

2. Збільшити грошове забезпечення всім військовим до 50 тисяч гривень.

3. Покарати усіх ТЦК, причетних до випадків бусифікації та побиття людей.

4. Ліквідація ТЦК та перехід на рекрутингову модель мобілізації.

"Інших варіантів вже не залишилося", – підкреслює нардеп.

За його словами, українці боролися та продовжуюють боротися за волю, і для них важлива воля. Але влада вже давно вирішила, що найкращий варіант — це суворий контроль над населенням, а не взаємна довіра.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що півтора року тому, під час розгляду законопроєкту про мобілізацію, Парламент скасував правки, які могли б запобігти тому, що сьогодні відбувається на вулицях. На цьому наголошує народний депутат Дмитро Разумков.