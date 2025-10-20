Півтора року тому, під час розгляду законопроєкту про мобілізацію, Парламент скасував правки, які могли б запобігти тому, що сьогодні відбувається на вулицях. На цьому наголошує народний депутат Дмитро Разумков.

У Раді обурені: «Бусифікація — це не випадковість, а наслідок рішень влади!»

"Саме тоді було прибрано норми, які забороняли працівникам ТЦК ходити в балаклавах, вимагали обов’язково пред’являти документи й дозволяли громадянам фіксувати їхні дії на відео. Результат — бусифікація, зруйнована довіра до системи і готові сюжети для російської пропаганди. Парламент має зупинити це свавілля і зобов’язати ТЦК працювати за законом і не порушувати права людини. Держава має бути справедливою до своїх громадян!" – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського РТЦК. Правоохоронці завдали потерпілому численних ударів по голові та тілу, в результаті чого він отримав множинні забої.

За даними Офісу генпрокурора, дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України, а саме як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

"Працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза", – зазначають прокурори.