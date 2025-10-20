Полтора года назад, при рассмотрении законопроекта о мобилизации, Парламент отменил правки, которые могли бы предотвратить то, что сегодня происходит на улицах. Это подчеркивает народный депутат Дмитрий Разумков .

В Раде возмущены: «Бусификация – это не случайность, а следствие решений власти!»

"Именно тогда были убраны нормы, запрещавшие работникам ТЦК ходить в балаклавах, требовали обязательно предъявлять документы и разрешали гражданам фиксировать их действия на видео. Результат – бусификация, разрушенное доверие к системе и готовые сюжеты для российской пропаганды. Парламент должен остановить этот беспредел и обязать ТЦК работать по закону и не нарушать права человека. Государство должно быть справедливым к своим гражданам!" – подчеркивает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что работники ГБР сообщили о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину у здания Голосеевского РТЦК. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.

По данным Офиса генпрокурора, действия правоохранителей квалифицированы по ч.2 ст. 365 УК Украины, а именно как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.

"Работники полиции нанесли мужчине, который лежал на полу микроавтобуса и не сопротивлялся, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых пострадавший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза", — отмечают прокуроры.