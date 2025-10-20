Працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського РТЦК. Правоохоронці завдали потерпілому численних ударів по голові та тілу, в результаті чого він отримав множинні забої. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державного бюро розслідувань.

Бусифікація у Києві: поліцейські жорстоко побили чоловіка біля ТЦК (ВІДЕО)

Водночас встановлено, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

За даними Офісу генпрокурора, дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст. 365 КК України, а саме як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування.

"Працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза", – зазначають прокурори.

