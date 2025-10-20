Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Бусификация в Киеве: полицейские жестоко избили мужчину возле ТЦК (ВИДЕО)

В то же время установлено, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

Потерпевший отправлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня физического повреждения от избиения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

По данным Офиса генпрокурора, действия правоохранителей квалифицированы по ч.2 ст. 365 УК Украины, а именно как превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работниками правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток.

"Работники полиции нанесли мужчине, который лежал на полу микроавтобуса и не сопротивлялся, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых пострадавший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза", — отмечают прокуроры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в учебные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) все чаще привозят людей без постоянного места жительства, и это вызывает беспокойство среди военных. О проблеме прямо заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, назвавший такие практики "плохим сигналом".