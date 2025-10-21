В Верховной Раде снова продлили сроки действия военного положения и мобилизации. Однако народный депутат от фракции "Европейская солидарность" выступил против мобилизации, потому что в законе до сих пор не определены четкие сроки службы для военнослужащих. То есть сейчас, когда человек попадает на фронт, он точно не знает, когда сможет прекратить воевать и вернуться домой, если выживет.

В Раде шокированы: «даже бусификация не помогает»

"Ну и чего вы добились? Сейчас все жалуются, что не могут установить конечные сроки службы, потому что даже бусификация не помогает эффективно мобилизовать людей, потому что никто не хочет уходить в армию. Конечно, не хочет идти, потому что это не армия, службой в которой можно гордиться, а рабство, в которое массово загоняют людей. Что здесь сказать, даже в тюрьме есть сроки, а в армии – НЕТ!" – подчеркивает нардеп.

Он отмечает, что прямо сейчас нужно бороться с этими причинами, пока еще не поздно, и сделать всего 4 шага:

1. Введите сроки службы.

2. Увеличить денежное довольствие всем военным до 50 тысяч гривен.

3. Наказать всех ТЦК, причастных к случаям бусификации и избиения людей.

4. Ликвидация ТЦК и переход на рекрутинговую модель мобилизации.

"Других вариантов уже не осталось", — подчеркивает нардеп.

По его словам, украинцы боролись и продолжают бороться за свободу, и для них важна воля. Но власти уже давно решили, что лучший вариант – это строгий контроль над населением, а не взаимное доверие.

