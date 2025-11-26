Відсутність світла через те, що гроші на захист енергетики розікрали – не просто незручність. Це відсутність нормальної освіти для дітей, непрацююче обладнання в лікарнях. Це зупинка економіки, зникнення робочих місць і відсутність зарплат. Це бізнес, який не платить податки. А отже — армія, що недоотримує фінансування. Таку заяву зробив народний депутат України Дмитро Разумков.

У Раді шоковані: Корупція влади штовхає державу в прірву, як доміно

"Це процес, який запустили не лише російські ракети, а ті, хто роками будував корупційні схеми всередині країни. Але наслідки не обмежуються лише теперішнім. Ця корупція вбиває і наше майбутнє.

Якщо завершиться війна і знайдеться інвестор, який буде готовий вкласти мільярди, щоб створити нові виробництва, робочі місця, запустити економіку – він цього не зможе зробити. Бо він не буде мати необхідного – потужностей електроенергії. Жоден бізнес не вкладатиме гроші туди, де завод простоюватиме через відсутність світла.

Саме так корупція, створена владою, запускає ефект доміно: одна схема валить економіку, бюджет, оборону — і всю країну!" – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній радник Офісу президента України та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович передбачає "другу облогу Києва".

"Росія розповідає, що "ще трохи і Україна крякне". Україна розповідає, що "ще трохи – і економіка Росії звалиться". Наскільки близькі ці заяви, не знає ніхто, але сторони можуть це перевірити, тому що послаблення або припинення бойових дій можливе на даному етапі, але стан "кінця війни" ще дуже нескоро", – наголошує Арестович.