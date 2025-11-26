Отсутствие света из-за того, что деньги на защиту энергетики разворовали – не просто неудобство. Это отсутствие нормального образования для детей, неработающее оборудование в больницах. Это остановка экономики, исчезновение рабочих мест и отсутствие зарплат. Это бизнес, который не платит налоги. А значит, армия, недополучающая финансирование. Такое заявление сделал народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

В Раде шокированы: Коррупция власти толкает государство в пропасть, как домино

"Это процесс, который запустили не только российские ракеты, а те, кто годами строил коррупционные схемы внутри страны. Но последствия не ограничиваются только нынешним. Эта коррупция убивает наше будущее.

Если завершится война и найдется инвестор, готовый вложить миллиарды, чтобы создать новые производства, рабочие места, запустить экономику – он этого не сможет сделать. Потому что у него не будет необходимого – мощностей электроэнергии. Ни один бизнес не будет вкладывать деньги туда, где завод будет простаивать из-за отсутствия света.

Именно так коррупция, созданная властью, запускает эффект домино: одна схема рушит экономику, бюджет, оборону и всю страну!" – подчеркнул политик.

"Россия рассказывает, что еще немного и Украина крякнет". Украина рассказывает, что еще немного — и экономика России рухнет. Насколько близки эти заявления, не знает никто, но стороны могут это проверить, потому что ослабление или прекращение боевых действий возможно на данном этапе, но состояние "конца войны" еще очень нескоро", — отмечает Арестович.