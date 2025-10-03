Народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Геманцев повідомив 1 жовтня, що разом зі спікером Русланом Стефанчуком подав пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, додав він.

У Раді шоковані: чому ви не протестували проти замороження пенсій та проти мінімальних зарплат

Тим часом у мережі пройшов шквал обурення щодо такого ймовірного рішення. Блогер та волонтер Сергій Стерненко заявив, що Гетманцев таким чином здійснює диверсію проти системи державного управління.

"У нас і так держслужба непрестижна, і низькі зарплати збільшують корупційні ризики, а тут Гетманцев разом із головою ВР вирішили добити її. Це справді диверсія проти держави. Інакше не назвати", – пише Стерненко.

Гетманцев не став терпіти такі повідомлення та без називання прізвищ відповів Стерненку.

"Один професійний інфо-казкар для чогось вигадав черговий фейк на кшталт того, що захист української мови є фашизмом. Цього разу обурився моєю поправкою щодо обмеження зарплат держслужбовців у війну на рівні 80 тисяч гривень. Прикметно, що до цього активіст не був помічений в обуренні щодо замороження мінімальних пенсій та зарплат звичайних громадян, не вимагав індексації виплат військовим. А тут прокинувся, назвавши державну службу не престижною і, звівши служіння суспільству до грошей", – пише нардеп.

За словами голови фінансового комітету ВРУ, державна служба сама по собі є престижною. Незалежно від того, чи ти отримуєш зарплату до 80 тис., як отримує більшість державних службовців, або більше 80 тис.

"Під час війни для державних службовців, які приносили присягу служіння українському народу, дохід не повинен бути основним або навіть переважним мотиватором. І на 80 тисяч гривень можна гідно прожити, особливо, зважаючи на те, що переважна більшість державних службовців і громадян заробляють набагато менше. Шкода, що цей "інфлюенсер" таких речей не знає і не розуміє", – додає Гетманцев.

